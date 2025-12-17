- Incremento
Total de Trades:
92
Transacciones Rentables:
68 (73.91%)
Transacciones Irrentables:
24 (26.09%)
Mejor transacción:
29.44 USD
Peor transacción:
-9.95 USD
Beneficio Bruto:
162.62 USD (5 855 pips)
Pérdidas Brutas:
-57.50 USD (2 552 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (16.44 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
31.10 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.24
Actividad comercial:
96.96%
Carga máxima del depósito:
6.77%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
23
Tiempo medio de espera:
15 horas
Factor de Recuperación:
4.78
Transacciones Largas:
54 (58.70%)
Transacciones Cortas:
38 (41.30%)
Factor de Beneficio:
2.83
Beneficio Esperado:
1.14 USD
Beneficio medio:
2.39 USD
Pérdidas medias:
-2.40 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-0.42 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-22.01 USD (3)
Crecimiento al mes:
10.62%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
22.01 USD (2.13%)
Reducción relativa:
De balance:
2.13% (22.01 USD)
De fondos:
9.92% (106.16 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD-STD
|92
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD-STD
|105
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD-STD
|3.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
Mejor transacción: +29.44 USD
Peor transacción: -10 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +16.44 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.42 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Slow and steady 20% profit per month target.
No hay comentarios
