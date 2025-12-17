SeñalesSecciones
Xue Feng Xu

Quick TP

Xue Feng Xu
0 comentarios
Fiabilidad
2 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 19%
TradeMaxGlobal-Live4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
3 533
Transacciones Rentables:
1 765 (49.95%)
Transacciones Irrentables:
1 768 (50.04%)
Mejor transacción:
182.88 USD
Peor transacción:
-48.68 USD
Beneficio Bruto:
8 163.48 USD (384 269 pips)
Pérdidas Brutas:
-6 339.81 USD (448 863 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (284.14 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
402.86 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
50.90%
Carga máxima del depósito:
11.36%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
1872
Tiempo medio de espera:
12 minutos
Factor de Recuperación:
4.78
Transacciones Largas:
1 730 (48.97%)
Transacciones Cortas:
1 803 (51.03%)
Factor de Beneficio:
1.29
Beneficio Esperado:
0.52 USD
Beneficio medio:
4.63 USD
Pérdidas medias:
-3.59 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-314.80 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-314.80 USD (13)
Crecimiento al mes:
19.43%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
184.32 USD
Máxima:
381.48 USD (3.54%)
Reducción relativa:
De balance:
3.75% (379.29 USD)
De fondos:
10.64% (1 138.75 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 3533
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -65K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +182.88 USD
Peor transacción: -49 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 13
Beneficio máximo consecutivo: +284.14 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -314.80 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeMaxGlobal-Live4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Tickmill-Live10
3.32 × 1020
ICMarketsSC-Live15
4.39 × 23
ICMarketsSC-Live07
7.56 × 9
Alpari-ECN1
28.00 × 3
高频交易，快进快出。当天空仓，遇到极端行情会回撤。
No hay comentarios
2025.12.17 09:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 09:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
