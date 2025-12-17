- Incremento
Total de Trades:
3 533
Transacciones Rentables:
1 765 (49.95%)
Transacciones Irrentables:
1 768 (50.04%)
Mejor transacción:
182.88 USD
Peor transacción:
-48.68 USD
Beneficio Bruto:
8 163.48 USD (384 269 pips)
Pérdidas Brutas:
-6 339.81 USD (448 863 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (284.14 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
402.86 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
50.90%
Carga máxima del depósito:
11.36%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
1872
Tiempo medio de espera:
12 minutos
Factor de Recuperación:
4.78
Transacciones Largas:
1 730 (48.97%)
Transacciones Cortas:
1 803 (51.03%)
Factor de Beneficio:
1.29
Beneficio Esperado:
0.52 USD
Beneficio medio:
4.63 USD
Pérdidas medias:
-3.59 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-314.80 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-314.80 USD (13)
Crecimiento al mes:
19.43%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
184.32 USD
Máxima:
381.48 USD (3.54%)
Reducción relativa:
De balance:
3.75% (379.29 USD)
De fondos:
10.64% (1 138.75 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3533
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|1.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-65K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Mejor transacción: +182.88 USD
Peor transacción: -49 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 13
Beneficio máximo consecutivo: +284.14 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -314.80 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeMaxGlobal-Live4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Tickmill-Live10
|3.32 × 1020
|
ICMarketsSC-Live15
|4.39 × 23
|
ICMarketsSC-Live07
|7.56 × 9
|
Alpari-ECN1
|28.00 × 3
高频交易，快进快出。当天空仓，遇到极端行情会回撤。
No hay comentarios
