Total de Trades:
32
Transacciones Rentables:
21 (65.62%)
Transacciones Irrentables:
11 (34.38%)
Mejor transacción:
1 687.66 USD
Peor transacción:
-1 802.25 USD
Beneficio Bruto:
6 192.74 USD (63 201 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 676.60 USD (46 895 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (929.76 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 633.90 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
73.07%
Carga máxima del depósito:
13.14%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
0.42
Transacciones Largas:
21 (65.63%)
Transacciones Cortas:
11 (34.38%)
Factor de Beneficio:
1.32
Beneficio Esperado:
47.38 USD
Beneficio medio:
294.89 USD
Pérdidas medias:
-425.15 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-752.97 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 574.10 USD (2)
Crecimiento al mes:
1.52%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
17.63 USD
Máxima:
3 579.71 USD (3.41%)
Reducción relativa:
De balance:
3.40% (3 576.26 USD)
De fondos:
1.33% (1 327.70 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|16K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Mejor transacción: +1 687.66 USD
Peor transacción: -1 802 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +929.76 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -752.97 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
|
Weltrade-Real
|7.30 × 857
|
FBS-Real
|10.00 × 1
