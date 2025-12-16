SeñalesSecciones
Shuangqing Liu

WH6254

Shuangqing Liu
0 comentarios
Fiabilidad
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 39 USD al mes
incremento desde 2025 49%
Tickmill-Live04
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
25
Transacciones Rentables:
22 (88.00%)
Transacciones Irrentables:
3 (12.00%)
Mejor transacción:
6.14 USD
Peor transacción:
-2.44 USD
Beneficio Bruto:
55.18 USD (5 641 pips)
Pérdidas Brutas:
-6.02 USD (584 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (20.89 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
20.89 USD (8)
Ratio de Sharpe:
1.00
Actividad comercial:
0.51%
Carga máxima del depósito:
6.79%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
20 minutos
Factor de Recuperación:
20.15
Transacciones Largas:
16 (64.00%)
Transacciones Cortas:
9 (36.00%)
Factor de Beneficio:
9.17
Beneficio Esperado:
1.97 USD
Beneficio medio:
2.51 USD
Pérdidas medias:
-2.01 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-2.44 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2.44 USD (1)
Crecimiento al mes:
29.98%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
2.44 USD (2.29%)
Reducción relativa:
De balance:
2.29% (2.44 USD)
De fondos:
3.93% (5.22 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 25
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 49
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 5.1K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +6.14 USD
Peor transacción: -2 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +20.89 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2.44 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live04" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
ICMarkets-Live07
0.64 × 22
Tickmill-Live
0.77 × 320
ICMarkets-Live12
1.17 × 719
Tickmill-Live02
1.19 × 495
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.53 × 17
ICMarketsSC-Live15
1.81 × 217
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.50 × 4
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.93 × 73
Tickmill-Live04
2.95 × 954
TitanFX-03
3.00 × 4
ICMarkets-Live15
3.00 × 2
Tickmill-Live10
3.85 × 433
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 1
otros 19...
黄金策略，一次一单

大周期的顺势突破

每单都带动态止盈止损

建议200仓位一倍跟单

交流学习可以加微：jjj117118119

No hay comentarios
2025.12.16 12:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 12:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
