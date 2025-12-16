- Incremento
Total de Trades:
780
Transacciones Rentables:
545 (69.87%)
Transacciones Irrentables:
235 (30.13%)
Mejor transacción:
73.28 USD
Peor transacción:
-158.52 USD
Beneficio Bruto:
1 703.75 USD (3 087 274 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 689.89 USD (2 748 730 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
39 (95.02 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
117.02 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
92.12%
Carga máxima del depósito:
34.37%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
283
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
0.03
Transacciones Largas:
410 (52.56%)
Transacciones Cortas:
370 (47.44%)
Factor de Beneficio:
1.01
Beneficio Esperado:
0.02 USD
Beneficio medio:
3.13 USD
Pérdidas medias:
-7.19 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-196.47 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-282.92 USD (2)
Crecimiento al mes:
-4.40%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
130.68 USD
Máxima:
485.76 USD (74.15%)
Reducción relativa:
De balance:
35.85% (485.76 USD)
De fondos:
26.26% (355.80 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|392
|XAUUSD
|318
|GBPJPY
|24
|GBPUSD
|19
|USDCHF
|15
|AUDCAD
|6
|NZDCAD
|3
|AUDNZD
|2
|EURUSD
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSD
|104
|XAUUSD
|-46
|GBPJPY
|7
|GBPUSD
|-59
|USDCHF
|3
|AUDCAD
|2
|NZDCAD
|2
|AUDNZD
|0
|EURUSD
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSD
|356K
|XAUUSD
|-14K
|GBPJPY
|1.3K
|GBPUSD
|-5.7K
|USDCHF
|363
|AUDCAD
|183
|NZDCAD
|331
|AUDNZD
|74
|EURUSD
|79
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +73.28 USD
Peor transacción: -159 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +95.02 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -196.47 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live17" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live24
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live17
|0.21 × 239
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live32
|0.53 × 205
|
ICMarkets-Live03
|0.75 × 8
|
ICMarketsSC-Live12
|1.07 × 15
|
ICMarketsSC-Live33
|1.08 × 492
|
ICMarketsSC-Live10
|1.10 × 1387
|
LiteForex-ECN.com
|1.45 × 20
|
RoboForex-ECN
|2.29 × 680
|
Pepperstone-Edge07
|2.55 × 33
|
ICMarkets-Live14
|2.98 × 91
|
TradersWay-Live
|3.17 × 18
|
ICMarketsSC-Live06
|3.88 × 123
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|3.97 × 36
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
PlaceATrade-Real-4
|5.76 × 435
|
RSGFinance-Live
|5.99 × 100
|
FBS-Real-5
|14.00 × 1
|
GrandCapital-Server
|24.00 × 4
Automatic trading 24/7 based on tested bots.
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-4%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
2
98%
780
69%
92%
1.00
0.02
USD
USD
36%
1:500