Carlos Calvo Carcelen

CCC

Carlos Calvo Carcelen
0 comentarios
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -4%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
780
Transacciones Rentables:
545 (69.87%)
Transacciones Irrentables:
235 (30.13%)
Mejor transacción:
73.28 USD
Peor transacción:
-158.52 USD
Beneficio Bruto:
1 703.75 USD (3 087 274 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 689.89 USD (2 748 730 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
39 (95.02 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
117.02 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
92.12%
Carga máxima del depósito:
34.37%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
283
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
0.03
Transacciones Largas:
410 (52.56%)
Transacciones Cortas:
370 (47.44%)
Factor de Beneficio:
1.01
Beneficio Esperado:
0.02 USD
Beneficio medio:
3.13 USD
Pérdidas medias:
-7.19 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-196.47 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-282.92 USD (2)
Crecimiento al mes:
-4.40%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
130.68 USD
Máxima:
485.76 USD (74.15%)
Reducción relativa:
De balance:
35.85% (485.76 USD)
De fondos:
26.26% (355.80 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 392
XAUUSD 318
GBPJPY 24
GBPUSD 19
USDCHF 15
AUDCAD 6
NZDCAD 3
AUDNZD 2
EURUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD 104
XAUUSD -46
GBPJPY 7
GBPUSD -59
USDCHF 3
AUDCAD 2
NZDCAD 2
AUDNZD 0
EURUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD 356K
XAUUSD -14K
GBPJPY 1.3K
GBPUSD -5.7K
USDCHF 363
AUDCAD 183
NZDCAD 331
AUDNZD 74
EURUSD 79
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +73.28 USD
Peor transacción: -159 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +95.02 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -196.47 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live17" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live15
0.08 × 26
ICMarketsSC-Live24
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live17
0.21 × 239
ICMarketsSC-Live14
0.24 × 17
ICMarketsSC-Live32
0.53 × 205
ICMarkets-Live03
0.75 × 8
ICMarketsSC-Live12
1.07 × 15
ICMarketsSC-Live33
1.08 × 492
ICMarketsSC-Live10
1.10 × 1387
LiteForex-ECN.com
1.45 × 20
RoboForex-ECN
2.29 × 680
Pepperstone-Edge07
2.55 × 33
ICMarkets-Live14
2.98 × 91
TradersWay-Live
3.17 × 18
ICMarketsSC-Live06
3.88 × 123
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
3.97 × 36
XMGlobal-Real 35
4.32 × 22
PlaceATrade-Real-4
5.76 × 435
RSGFinance-Live
5.99 × 100
FBS-Real-5
14.00 × 1
GrandCapital-Server
24.00 × 4
Automatic trading 24/7 based on tested bots.
No hay comentarios
2025.12.19 08:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 11:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 11:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
