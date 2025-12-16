- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
72
Transacciones Rentables:
58 (80.55%)
Transacciones Irrentables:
14 (19.44%)
Mejor transacción:
18.15 USD
Peor transacción:
-6.68 USD
Beneficio Bruto:
175.51 USD (7 928 pips)
Pérdidas Brutas:
-30.04 USD (1 495 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (36.67 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
53.73 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.57
Actividad comercial:
77.04%
Carga máxima del depósito:
7.80%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
57
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
11.60
Transacciones Largas:
42 (58.33%)
Transacciones Cortas:
30 (41.67%)
Factor de Beneficio:
5.84
Beneficio Esperado:
2.02 USD
Beneficio medio:
3.03 USD
Pérdidas medias:
-2.15 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-12.54 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-12.54 USD (3)
Crecimiento al mes:
12.12%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.32 USD
Máxima:
12.54 USD (1.03%)
Reducción relativa:
De balance:
1.03% (12.54 USD)
De fondos:
9.65% (116.09 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|35
|EURUSD
|28
|AUDCAD
|9
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD
|82
|EURUSD
|54
|AUDCAD
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD
|3.3K
|EURUSD
|2.6K
|AUDCAD
|496
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +18.15 USD
Peor transacción: -7 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +36.67 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -12.54 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real17" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.53 × 79
|
Exness-Real16
|0.71 × 786
|
Exness-Real17
|0.81 × 1158
|
VantageInternational-Demo
|3.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|4.60 × 5
|
VTMarkets-Live 8
|5.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|5.57 × 94
|
Axi-US06-Live
|6.00 × 1
|
FxPro.com-Real05
|7.25 × 16
|
VantageInternational-Live 3
|9.78 × 9
|
RoboForex-ProCent-5
|14.11 × 65
|
VTMarkets-Live
|15.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|25.00 × 1
AC EU GU
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
12%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
2
100%
72
80%
77%
5.84
2.02
USD
USD
10%
1:500