Total de Trades:
289
Transacciones Rentables:
211 (73.01%)
Transacciones Irrentables:
78 (26.99%)
Mejor transacción:
28.80 USD
Peor transacción:
-110.37 USD
Beneficio Bruto:
782.45 USD (2 134 058 pips)
Pérdidas Brutas:
-623.89 USD (728 561 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (60.14 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
60.14 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
60.73%
Carga máxima del depósito:
69.58%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
82
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
1.12
Transacciones Largas:
168 (58.13%)
Transacciones Cortas:
121 (41.87%)
Factor de Beneficio:
1.25
Beneficio Esperado:
0.55 USD
Beneficio medio:
3.71 USD
Pérdidas medias:
-8.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-128.37 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-128.37 USD (4)
Crecimiento al mes:
37.73%
Pronóstico anual:
457.74%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
141.03 USD (10.72%)
Reducción relativa:
De balance:
38.53% (119.40 USD)
De fondos:
59.50% (116.67 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|132
|BTCUSD
|66
|EURUSD
|23
|EURNZD
|16
|EURCAD
|10
|GBPCHF
|9
|AUDUSD
|4
|USDCHF
|4
|GBPJPY
|4
|USDJPY
|4
|EURGBP
|3
|USDCAD
|3
|AUDJPY
|2
|AUDNZD
|2
|CADCHF
|1
|NZDCHF
|1
|CADJPY
|1
|NZDCAD
|1
|EURAUD
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|22
|BTCUSD
|82
|EURUSD
|50
|EURNZD
|-104
|EURCAD
|43
|GBPCHF
|40
|AUDUSD
|5
|USDCHF
|6
|GBPJPY
|22
|USDJPY
|-10
|EURGBP
|5
|USDCAD
|3
|AUDJPY
|-2
|AUDNZD
|1
|CADCHF
|1
|NZDCHF
|1
|CADJPY
|-4
|NZDCAD
|0
|EURAUD
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|3.1K
|BTCUSD
|947K
|EURUSD
|2.2K
|EURNZD
|-2.3K
|EURCAD
|1.6K
|GBPCHF
|2K
|AUDUSD
|459
|USDCHF
|432
|GBPJPY
|1.1K
|USDJPY
|-132
|EURGBP
|334
|USDCAD
|391
|AUDJPY
|-240
|AUDNZD
|188
|CADCHF
|89
|NZDCHF
|60
|CADJPY
|-120
|NZDCAD
|50
|EURAUD
|17
- Reducción
Mejor transacción: +28.80 USD
Peor transacción: -110 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +60.14 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -128.37 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 2
Bicalho11
