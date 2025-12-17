SeñalesSecciones
Denis Rodrigo Bicalho

Bicalho 11

Denis Rodrigo Bicalho
Fiabilidad
24 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 47%
VantageInternational-Live 5
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
289
Transacciones Rentables:
211 (73.01%)
Transacciones Irrentables:
78 (26.99%)
Mejor transacción:
28.80 USD
Peor transacción:
-110.37 USD
Beneficio Bruto:
782.45 USD (2 134 058 pips)
Pérdidas Brutas:
-623.89 USD (728 561 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (60.14 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
60.14 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
60.73%
Carga máxima del depósito:
69.58%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
82
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
1.12
Transacciones Largas:
168 (58.13%)
Transacciones Cortas:
121 (41.87%)
Factor de Beneficio:
1.25
Beneficio Esperado:
0.55 USD
Beneficio medio:
3.71 USD
Pérdidas medias:
-8.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-128.37 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-128.37 USD (4)
Crecimiento al mes:
37.73%
Pronóstico anual:
457.74%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
141.03 USD (10.72%)
Reducción relativa:
De balance:
38.53% (119.40 USD)
De fondos:
59.50% (116.67 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 132
BTCUSD 66
EURUSD 23
EURNZD 16
EURCAD 10
GBPCHF 9
AUDUSD 4
USDCHF 4
GBPJPY 4
USDJPY 4
EURGBP 3
USDCAD 3
AUDJPY 2
AUDNZD 2
CADCHF 1
NZDCHF 1
CADJPY 1
NZDCAD 1
EURAUD 1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 22
BTCUSD 82
EURUSD 50
EURNZD -104
EURCAD 43
GBPCHF 40
AUDUSD 5
USDCHF 6
GBPJPY 22
USDJPY -10
EURGBP 5
USDCAD 3
AUDJPY -2
AUDNZD 1
CADCHF 1
NZDCHF 1
CADJPY -4
NZDCAD 0
EURAUD 1
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 3.1K
BTCUSD 947K
EURUSD 2.2K
EURNZD -2.3K
EURCAD 1.6K
GBPCHF 2K
AUDUSD 459
USDCHF 432
GBPJPY 1.1K
USDJPY -132
EURGBP 334
USDCAD 391
AUDJPY -240
AUDNZD 188
CADCHF 89
NZDCHF 60
CADJPY -120
NZDCAD 50
EURAUD 17
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +28.80 USD
Peor transacción: -110 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +60.14 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -128.37 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VantageInternational-Live 5
0.00 × 2
Bicalho11
2025.12.26 23:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 22:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 20:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 15:14
High current drawdown in 51% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 15:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 15:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 11:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 17:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 05:39
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.92% of days out of 156 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 04:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 04:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.15 23:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 22:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.15 22:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 22:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
