SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / GOLD AND NASDAQ
Yang Hu

GOLD AND NASDAQ

Yang Hu
0 comentarios
Fiabilidad
23 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 288 USD al mes
incremento desde 2025 53%
Exness-MT5Real31
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
19 538
Transacciones Rentables:
13 911 (71.19%)
Transacciones Irrentables:
5 627 (28.80%)
Mejor transacción:
135.89 USD
Peor transacción:
-481.90 USD
Beneficio Bruto:
62 531.91 USD (103 981 537 pips)
Pérdidas Brutas:
-60 732.75 USD (102 299 145 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
76 (52.38 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 422.53 USD (60)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
16.42%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
189
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
0.58
Transacciones Largas:
9 848 (50.40%)
Transacciones Cortas:
9 690 (49.60%)
Factor de Beneficio:
1.03
Beneficio Esperado:
0.09 USD
Beneficio medio:
4.50 USD
Pérdidas medias:
-10.79 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
39 (-438.10 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 266.81 USD (25)
Crecimiento al mes:
-30.79%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
114.39 USD
Máxima:
3 081.53 USD (41.48%)
Reducción relativa:
De balance:
42.10% (2 453.18 USD)
De fondos:
23.78% (1 314.03 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USTECm 16441
XAUUSDm 3097
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USTECm 96
XAUUSDm 1.7K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USTECm 606K
XAUUSDm 1.1M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +135.89 USD
Peor transacción: -482 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 60
Máximo de pérdidas consecutivas: 25
Beneficio máximo consecutivo: +52.38 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -438.10 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

This EA trades NAS100 and XAUUSD with small fixed lot sizes. No martingale, no grid, no averaging. Trend + volatility filters aim for steady day-to-day
No hay comentarios
2025.12.26 16:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 14:14
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.4% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 17:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 13:38
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.52% of days out of 155 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 10:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 09:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 16:51
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4% of days out of 150 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.14 15:20
No swaps are charged on the signal account
2025.12.14 15:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
GOLD AND NASDAQ
288 USD al mes
53%
0
0
USD
4.8K
USD
23
96%
19 538
71%
100%
1.02
0.09
USD
42%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.