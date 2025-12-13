- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
43
Transacciones Rentables:
21 (48.83%)
Transacciones Irrentables:
22 (51.16%)
Mejor transacción:
42.52 EUR
Peor transacción:
-20.97 EUR
Beneficio Bruto:
259.75 EUR (22 991 pips)
Pérdidas Brutas:
-194.75 EUR (14 619 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (137.44 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
137.44 EUR (7)
Ratio de Sharpe:
0.18
Actividad comercial:
9.70%
Carga máxima del depósito:
45.59%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
27
Tiempo medio de espera:
52 minutos
Factor de Recuperación:
1.06
Transacciones Largas:
31 (72.09%)
Transacciones Cortas:
12 (27.91%)
Factor de Beneficio:
1.33
Beneficio Esperado:
1.51 EUR
Beneficio medio:
12.37 EUR
Pérdidas medias:
-8.85 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-15.84 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-46.40 EUR (4)
Crecimiento al mes:
46.66%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
18.09 EUR
Máxima:
61.34 EUR (27.26%)
Reducción relativa:
De balance:
37.63% (46.88 EUR)
De fondos:
8.58% (6.66 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|43
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|74
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|8.4K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +42.52 EUR
Peor transacción: -21 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +137.44 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -15.84 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
50 USD al mes
47%
0
0
USD
USD
79
EUR
EUR
3
100%
43
48%
10%
1.33
1.51
EUR
EUR
38%
1:300