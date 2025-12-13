SeñalesSecciones
JOABE BERNARDES CARMINO DOS SANTOS DIAS

Two are the XAUUSD strategies

0 comentarios
Fiabilidad
3 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 47%
RoboForex-ECN
1:300
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
43
Transacciones Rentables:
21 (48.83%)
Transacciones Irrentables:
22 (51.16%)
Mejor transacción:
42.52 EUR
Peor transacción:
-20.97 EUR
Beneficio Bruto:
259.75 EUR (22 991 pips)
Pérdidas Brutas:
-194.75 EUR (14 619 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (137.44 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
137.44 EUR (7)
Ratio de Sharpe:
0.18
Actividad comercial:
9.70%
Carga máxima del depósito:
45.59%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
27
Tiempo medio de espera:
52 minutos
Factor de Recuperación:
1.06
Transacciones Largas:
31 (72.09%)
Transacciones Cortas:
12 (27.91%)
Factor de Beneficio:
1.33
Beneficio Esperado:
1.51 EUR
Beneficio medio:
12.37 EUR
Pérdidas medias:
-8.85 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-15.84 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-46.40 EUR (4)
Crecimiento al mes:
46.66%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
18.09 EUR
Máxima:
61.34 EUR (27.26%)
Reducción relativa:
De balance:
37.63% (46.88 EUR)
De fondos:
8.58% (6.66 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 43
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 74
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 8.4K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +42.52 EUR
Peor transacción: -21 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +137.44 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -15.84 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
2025.12.31 05:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.31 05:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 01:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.31 00:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.30 23:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 07:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 07:32
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 07:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 06:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 14:24
Share of trading days is too low
2025.12.16 14:24
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.16 13:24
Share of trading days is too low
2025.12.16 13:24
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.13 21:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.13 21:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.13 21:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.13 21:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.13 21:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
