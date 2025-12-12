- Incremento
Total de Trades:
13
Transacciones Rentables:
11 (84.61%)
Transacciones Irrentables:
2 (15.38%)
Mejor transacción:
2.61 EUR
Peor transacción:
-2.67 EUR
Beneficio Bruto:
8.36 EUR (1 327 pips)
Pérdidas Brutas:
-3.22 EUR (553 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (6.55 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
6.55 EUR (8)
Ratio de Sharpe:
0.37
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
6.60%
Último trade:
23 horas
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
1.60
Transacciones Largas:
8 (61.54%)
Transacciones Cortas:
5 (38.46%)
Factor de Beneficio:
2.60
Beneficio Esperado:
0.40 EUR
Beneficio medio:
0.76 EUR
Pérdidas medias:
-1.61 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-3.22 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3.22 EUR (2)
Crecimiento al mes:
5.14%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
3.22 EUR (3.02%)
Reducción relativa:
De balance:
3.02% (3.22 EUR)
De fondos:
18.43% (19.38 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|774
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Mejor transacción: +2.61 EUR
Peor transacción: -3 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +6.55 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -3.22 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FusionMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
FxPro-MT5 Live02
|1.63 × 8
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|2.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|2.29 × 354
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
Coinexx-Live
|2.40 × 10
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.60 × 50
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.90 × 374
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|3.18 × 17
|
FPMarketsSC-Live
|3.71 × 92
|
Exness-MT5Real12
|3.74 × 42
|
VantageInternational-Live 3
|3.83 × 24
|
RoboForex-ECN
|3.85 × 93
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.92 × 271
|
GOMarketsMU-Live
|3.93 × 28
|
FxPro-MT5
|4.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|4.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|4.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|4.00 × 2
|
Exness-MT5Real3
|4.10 × 10
|
ECMarkets-MT5-Live01
|4.25 × 8
