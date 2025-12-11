SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / GOLD fund live
Van Hoa Nguyen

GOLD fund live

Van Hoa Nguyen
0 comentarios
Fiabilidad
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 45 USD al mes
incremento desde 2025 87%
FBS-Real-2
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
169
Transacciones Rentables:
109 (64.49%)
Transacciones Irrentables:
60 (35.50%)
Mejor transacción:
183.64 USD
Peor transacción:
-58.44 USD
Beneficio Bruto:
2 462.03 USD (67 771 pips)
Pérdidas Brutas:
-935.43 USD (40 777 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (264.59 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
313.96 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.27
Actividad comercial:
5.51%
Carga máxima del depósito:
33.01%
Último trade:
27 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
9.01
Transacciones Largas:
83 (49.11%)
Transacciones Cortas:
86 (50.89%)
Factor de Beneficio:
2.63
Beneficio Esperado:
9.03 USD
Beneficio medio:
22.59 USD
Pérdidas medias:
-15.59 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-105.96 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-169.35 USD (5)
Crecimiento al mes:
18.11%
Trading algorítmico:
93%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
169.35 USD (12.92%)
Reducción relativa:
De balance:
6.72% (169.35 USD)
De fondos:
50.87% (1 814.63 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 168
archived 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1.3K
archived 184
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 27K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +183.64 USD
Peor transacción: -58 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +264.59 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -105.96 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live06
0.00 × 5
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 9
Exness-Real18
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
0.00 × 13
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
FBS-Real-1
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Alpari-Standard3
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 48
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 15
Pepperstone-Edge05
0.10 × 10
Axi-US03-Live
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.15 × 13
Alpari-Pro.ECN
0.22 × 227
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.23 × 43
ScopeMarkets-Live
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live09
0.67 × 42
ICMarketsSC-Live11
0.72 × 60
otros 25...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2026.01.10 00:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.21 17:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 03:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 09:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.15 06:35
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 08:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 15:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 15:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
GOLD fund live
45 USD al mes
87%
0
0
USD
136
USD
7
93%
169
64%
6%
2.63
9.03
USD
51%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.