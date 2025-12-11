SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Valence Scythe V1
Essex Varnado

Valence Scythe V1

Essex Varnado
0 comentarios
16 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -59%
OANDA-v20 Live-1
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
390
Transacciones Rentables:
121 (31.02%)
Transacciones Irrentables:
269 (68.97%)
Mejor transacción:
3.26 USD
Peor transacción:
-4.44 USD
Beneficio Bruto:
102.10 USD (11 793 pips)
Pérdidas Brutas:
-214.08 USD (24 910 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (6.05 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
6.05 USD (8)
Ratio de Sharpe:
-0.26
Actividad comercial:
34.30%
Carga máxima del depósito:
91.14%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
-0.99
Transacciones Largas:
215 (55.13%)
Transacciones Cortas:
175 (44.87%)
Factor de Beneficio:
0.48
Beneficio Esperado:
-0.29 USD
Beneficio medio:
0.84 USD
Pérdidas medias:
-0.80 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-8.45 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-8.96 USD (8)
Crecimiento al mes:
-2.67%
Pronóstico anual:
-32.34%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
113.58 USD
Máxima:
113.58 USD (59.13%)
Reducción relativa:
De balance:
59.45% (113.58 USD)
De fondos:
5.17% (4.02 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 75
EURUSD 66
USDCAD 54
USDCHF 45
AUDUSD 40
EURJPY 37
NZDUSD 27
EURAUD 24
AUDJPY 15
AUDNZD 7
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY -15
EURUSD -17
USDCAD -27
USDCHF -21
AUDUSD 0
EURJPY -5
NZDUSD -13
EURAUD -8
AUDJPY -4
AUDNZD -2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY -2.2K
EURUSD -1.4K
USDCAD -3.7K
USDCHF -1.6K
AUDUSD -16
EURJPY -761
NZDUSD -1.3K
EURAUD -1.3K
AUDJPY -597
AUDNZD -366
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +3.26 USD
Peor transacción: -4 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +6.05 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -8.45 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OANDA-v20 Live-1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-7
0.00 × 4
FXCM-CADReal01
0.00 × 95
VantageInternational-Live 12
0.00 × 5
360Capital-Real
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
ACYSecurities-Live
0.00 × 4
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 5
OspreyFX-Live
0.00 × 3
Pepperstone-Edge01
0.00 × 15
PepperstoneUK-Demo03
0.00 × 3
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
FXCM-EURReal01
0.00 × 9
Axi-US18-Live
0.00 × 6
QtradeFX-Live2
0.00 × 5
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
OANDA-v20 Live-3
0.00 × 3
OANDA-Japan Live
0.00 × 11
ICMarkets-Live05
0.02 × 60
Alpari-Pro.ECN2
0.02 × 55
ICMarketsSC-Live07
0.04 × 240
SmartMarketSolutions-Live
0.05 × 20
ICMarkets-Live07
0.06 × 85
otros 240...
No hay comentarios
2025.12.11 14:55
A large drawdown may occur on the account again
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Valence Scythe V1
30 USD al mes
-59%
0
0
USD
78
USD
16
97%
390
31%
34%
0.47
-0.29
USD
59%
1:50
