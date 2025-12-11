- Incremento
Total de Trades:
13
Transacciones Rentables:
12 (92.30%)
Transacciones Irrentables:
1 (7.69%)
Mejor transacción:
15.12 EUR
Peor transacción:
-8.52 EUR
Beneficio Bruto:
77.62 EUR (1 491 pips)
Pérdidas Brutas:
-8.52 EUR (143 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (57.37 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
57.37 EUR (10)
Ratio de Sharpe:
1.13
Actividad comercial:
93.97%
Carga máxima del depósito:
1.74%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
8.11
Transacciones Largas:
7 (53.85%)
Transacciones Cortas:
6 (46.15%)
Factor de Beneficio:
9.11
Beneficio Esperado:
5.32 EUR
Beneficio medio:
6.47 EUR
Pérdidas medias:
-8.52 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-8.52 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-8.52 EUR (1)
Crecimiento al mes:
3.46%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
8.52 EUR (0.41%)
Reducción relativa:
De balance:
0.41% (8.52 EUR)
De fondos:
2.98% (59.90 EUR)
Distribución
Símbolo
Transacciones
Sell
Buy
NZDCAD
5
AUDNZD
5
AUDCAD
3
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
Símbolo
Beneficio Bruto, USD
Loss, USD
Beneficio, USD
NZDCAD
35
AUDNZD
29
AUDCAD
15
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
Símbolo
Beneficio Bruto, pips
Loss, pips
Beneficio, pips
NZDCAD
553
AUDNZD
583
AUDCAD
212
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
Deposit load
Reducción
Mejor transacción: +15.12 EUR
Peor transacción: -9 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +57.37 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -8.52 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live17" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.23 × 148
|
ICMarkets-Live03
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|0.35 × 104
|
ICMarketsSC-Live33
|0.53 × 171
|
ICMarketsSC-Live10
|0.95 × 775
|
TradersWay-Live
|2.33 × 3
|
RoboForex-ECN
|2.71 × 381
|
Pepperstone-Edge07
|3.00 × 26
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|5.47 × 19
|
PlaceATrade-Real-4
|6.45 × 277
Grid Trading on AUDCAD,NZDCAD,AUDNZD. Goal is 10-15%/monthly with expected DD 70%. Use maximum 0.1 lot per 2000 and leverage 1:500.
