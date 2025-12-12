SeñalesSecciones
Pitt Petruschke

Market Stabilizer FX

Pitt Petruschke
0 comentarios
Fiabilidad
6 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 22%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
156
Transacciones Rentables:
116 (74.35%)
Transacciones Irrentables:
40 (25.64%)
Mejor transacción:
457.22 USD
Peor transacción:
-51.94 USD
Beneficio Bruto:
1 569.32 USD (31 218 pips)
Pérdidas Brutas:
-512.91 USD (27 275 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (49.18 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
457.22 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
13.62%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
6.76
Transacciones Largas:
72 (46.15%)
Transacciones Cortas:
84 (53.85%)
Factor de Beneficio:
3.06
Beneficio Esperado:
6.77 USD
Beneficio medio:
13.53 USD
Pérdidas medias:
-12.82 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-142.71 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-142.71 USD (5)
Crecimiento al mes:
4.30%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
156.31 USD (2.80%)
Reducción relativa:
De balance:
2.80% (156.31 USD)
De fondos:
25.51% (1 341.02 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 52
EURJPY 29
CHFJPY 22
EURGBP 18
AUDUSD 14
EURUSD 9
GBPCHF 7
USDCAD 5
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY 220
EURJPY 29
CHFJPY 257
EURGBP 53
AUDUSD 36
EURUSD 84
GBPCHF 349
USDCAD 27
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY 822
EURJPY 3.6K
CHFJPY -4.8K
EURGBP 2.7K
AUDUSD 1.3K
EURUSD 1.7K
GBPCHF -3.6K
USDCAD 2.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +457.22 USD
Peor transacción: -52 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +49.18 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -142.71 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

itexsys-Platform
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
FPMarkets-Live
0.11 × 109
Exness-MT5Real11
0.25 × 4
VantageInternational-Live 3
0.31 × 16
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.36 × 151
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
Axiory-Live
0.50 × 2
VantageInternational-Live 13
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.54 × 4543
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
ICMarketsEU-MT5-4
0.67 × 6
PacificUnionLLC-Live
0.74 × 27
Tradeview-Live
0.77 × 13
Coinexx-Live
0.79 × 120
FusionMarkets-Live
0.81 × 517
Alpari-MT5
0.84 × 31
BlackBullMarkets-Live
0.92 × 59
BlueberryMarkets-Live
0.93 × 15
VantageInternational-Live 4
1.00 × 1
Exness-MT5Real3
1.02 × 49
MilliyFXGlobal-Server
1.12 × 17
otros 73...
No hay comentarios
2025.12.10 17:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
