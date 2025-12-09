- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
240
Transacciones Rentables:
180 (75.00%)
Transacciones Irrentables:
60 (25.00%)
Mejor transacción:
6.66 EUR
Peor transacción:
-7.21 EUR
Beneficio Bruto:
182.44 EUR (29 571 pips)
Pérdidas Brutas:
-82.06 EUR (12 423 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (11.32 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
15.32 EUR (6)
Ratio de Sharpe:
0.28
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
5.42%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
38
Tiempo medio de espera:
20 horas
Factor de Recuperación:
6.86
Transacciones Largas:
111 (46.25%)
Transacciones Cortas:
129 (53.75%)
Factor de Beneficio:
2.22
Beneficio Esperado:
0.42 EUR
Beneficio medio:
1.01 EUR
Pérdidas medias:
-1.37 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-12.76 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-14.63 EUR (3)
Crecimiento al mes:
10.93%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
14.63 EUR (1.33%)
Reducción relativa:
De balance:
1.33% (14.63 EUR)
De fondos:
10.91% (65.58 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|150
|EURUSD
|90
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPJPY
|66
|EURUSD
|49
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPJPY
|13K
|EURUSD
|4.6K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +6.66 EUR
Peor transacción: -7 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +11.32 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -12.76 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Axi-US03-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Ava-Real 3
|0.00 × 23
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.00 × 36
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.21 × 14
|
EGlobal-Cent6
|0.43 × 40
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.88 × 17
|
XMGlobal-Real 26
|1.63 × 16
|
Axi-US03-Live
|2.04 × 48
Bot de trading operando 24/5 en EUR/USD y GBP/JPY. Las operaciones no llevan Stop Loss y el bot ejecuta reentradas estratégicas para compensar (mismo lotaje, no martingala) y cerrar en ganancias positivas. Revisa el trackrecord para ver el % de ganancia obtenido.
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
45 USD al mes
11%
0
0
USD
USD
611
EUR
EUR
5
100%
240
75%
100%
2.22
0.42
EUR
EUR
11%
1:500