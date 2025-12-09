SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / ScalperBot
Alberto Garcia Cabeza

ScalperBot

Alberto Garcia Cabeza
0 comentarios
Fiabilidad
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 45 USD al mes
incremento desde 2025 11%
Axi-US03-Live
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
240
Transacciones Rentables:
180 (75.00%)
Transacciones Irrentables:
60 (25.00%)
Mejor transacción:
6.66 EUR
Peor transacción:
-7.21 EUR
Beneficio Bruto:
182.44 EUR (29 571 pips)
Pérdidas Brutas:
-82.06 EUR (12 423 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (11.32 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
15.32 EUR (6)
Ratio de Sharpe:
0.28
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
5.42%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
38
Tiempo medio de espera:
20 horas
Factor de Recuperación:
6.86
Transacciones Largas:
111 (46.25%)
Transacciones Cortas:
129 (53.75%)
Factor de Beneficio:
2.22
Beneficio Esperado:
0.42 EUR
Beneficio medio:
1.01 EUR
Pérdidas medias:
-1.37 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-12.76 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-14.63 EUR (3)
Crecimiento al mes:
10.93%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
14.63 EUR (1.33%)
Reducción relativa:
De balance:
1.33% (14.63 EUR)
De fondos:
10.91% (65.58 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPJPY 150
EURUSD 90
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPJPY 66
EURUSD 49
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPJPY 13K
EURUSD 4.6K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +6.66 EUR
Peor transacción: -7 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +11.32 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -12.76 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Axi-US03-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Ava-Real 3
0.00 × 23
VantageFXInternational-Live 6
0.00 × 36
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.21 × 14
EGlobal-Cent6
0.43 × 40
VantageFXInternational-Live 4
0.88 × 17
XMGlobal-Real 26
1.63 × 16
Axi-US03-Live
2.04 × 48
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Bot de trading operando 24/5 en EUR/USD y GBP/JPY. Las operaciones no llevan Stop Loss y el bot ejecuta reentradas estratégicas para compensar (mismo lotaje, no martingala) y cerrar en ganancias positivas. Revisa el trackrecord para ver el % de ganancia obtenido.
No hay comentarios
2025.12.09 09:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
ScalperBot
45 USD al mes
11%
0
0
USD
611
EUR
5
100%
240
75%
100%
2.22
0.42
EUR
11%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.