Total de Trades:
49
Transacciones Rentables:
17 (34.69%)
Transacciones Irrentables:
32 (65.31%)
Mejor transacción:
126.34 USD
Peor transacción:
-21.50 USD
Beneficio Bruto:
414.02 USD (41 516 pips)
Pérdidas Brutas:
-326.04 USD (31 952 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (172.60 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
186.88 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
41.80%
Carga máxima del depósito:
2.37%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
0.60
Transacciones Largas:
34 (69.39%)
Transacciones Cortas:
15 (30.61%)
Factor de Beneficio:
1.27
Beneficio Esperado:
1.80 USD
Beneficio medio:
24.35 USD
Pérdidas medias:
-10.19 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
17 (-145.27 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-145.27 USD (17)
Crecimiento al mes:
5.50%
Trading algorítmico:
93%
Reducción de balance:
Absoluto:
146.22 USD
Máxima:
146.22 USD (24.37%)
Reducción relativa:
De balance:
17.20% (146.12 USD)
De fondos:
3.53% (20.46 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|88
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|9.6K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +126.34 USD
Peor transacción: -22 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 17
Beneficio máximo consecutivo: +172.60 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -145.27 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AUSCommercial-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
AUSCommercial-Live
|3.29 × 2054
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.73 × 84
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
6%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
3
93%
49
34%
42%
1.26
1.80
USD
USD
17%
1:500