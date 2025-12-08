- Incremento
Total de Trades:
86
Transacciones Rentables:
55 (63.95%)
Transacciones Irrentables:
31 (36.05%)
Mejor transacción:
8.47 GBP
Peor transacción:
-16.33 GBP
Beneficio Bruto:
136.83 GBP (9 527 pips)
Pérdidas Brutas:
-97.42 GBP (6 279 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (21.52 GBP)
Beneficio máximo consecutivo:
21.52 GBP (5)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
2.51%
Carga máxima del depósito:
2.60%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
22
Tiempo medio de espera:
13 minutos
Factor de Recuperación:
1.21
Transacciones Largas:
58 (67.44%)
Transacciones Cortas:
28 (32.56%)
Factor de Beneficio:
1.40
Beneficio Esperado:
0.46 GBP
Beneficio medio:
2.49 GBP
Pérdidas medias:
-3.14 GBP
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-24.17 GBP)
Pérdidas máximas consecutivas:
-24.17 GBP (7)
Crecimiento al mes:
7.88%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
9.34 GBP
Máxima:
32.64 GBP (5.92%)
Reducción relativa:
De balance:
5.92% (32.64 GBP)
De fondos:
2.64% (14.09 GBP)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|86
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|51
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|3.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live17" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
Points to read =>
- This signal running on my MT4 live with CFD account ;
- These signals are from technical indicators or EAs, delivered as it is ;
- Executions from GMT/BST timezone machines ;
- Spread bet (UK) accounts are different from CFD. To use this signal for SpreadBet use multiplier or as it is to get trades. Remember UK brokers offer low leverage, may demand more deposit to run similar trades.
- Min Deposit for spread bet (leverage 1:30) suggested £5000 for any GBPUSD, EURUSD or XAUUSD.
- Min Deposit for CFD for single currency/pair £1000/$1000/ €1000. increase accordingly for multiple pairs
Note: For SpreadBet(UK) /OCO (US) account change lot multiplier/size accordingly. profit/loss will be different for spread-bet/OCO account.
Disclaimer:
Past performance is no guarantee of future performance.
Subscribe to my signal under your responsibility.
To know more from author and other signals follow here
No hay comentarios
