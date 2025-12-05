SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Provisionfxmoderado
Rodolfo Jorge

Provisionfxmoderado

Rodolfo Jorge
0 comentarios
Fiabilidad
12 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 13%
InfinoxLimited-MT5Live
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
447
Transacciones Rentables:
310 (69.35%)
Transacciones Irrentables:
137 (30.65%)
Mejor transacción:
30.36 USD
Peor transacción:
-36.63 USD
Beneficio Bruto:
744.27 USD (219 360 pips)
Pérdidas Brutas:
-637.04 USD (174 163 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (46.88 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
46.88 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
9.00%
Carga máxima del depósito:
1.14%
Último trade:
7 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
0.78
Transacciones Largas:
311 (69.57%)
Transacciones Cortas:
136 (30.43%)
Factor de Beneficio:
1.17
Beneficio Esperado:
0.24 USD
Beneficio medio:
2.40 USD
Pérdidas medias:
-4.65 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-37.23 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-85.85 USD (4)
Crecimiento al mes:
7.60%
Trading algorítmico:
63%
Reducción de balance:
Absoluto:
76.87 USD
Máxima:
137.24 USD (40.09%)
Reducción relativa:
De balance:
19.93% (136.79 USD)
De fondos:
1.17% (12.20 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 218
US30 82
USDJPY 64
USDCAD 36
EURUSD 35
NAS100 11
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 170
US30 -38
USDJPY -28
USDCAD 4
EURUSD -4
NAS100 1
BTCUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 10K
US30 18K
USDJPY -1.4K
USDCAD 319
EURUSD -461
NAS100 4.5K
BTCUSD 14K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +30.36 USD
Peor transacción: -37 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +46.88 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -37.23 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "InfinoxLimited-MT5Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Tickmill-Live
13.83 × 35
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No martingale, no grid, no hedge!
No hay comentarios
2025.12.25 17:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 14:29
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.75% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 01:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 23:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.06 11:48
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.03% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 22:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Provisionfxmoderado
30 USD al mes
13%
0
0
USD
1.6K
USD
12
63%
447
69%
9%
1.16
0.24
USD
20%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.