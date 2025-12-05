- Incremento
Total de Trades:
447
Transacciones Rentables:
310 (69.35%)
Transacciones Irrentables:
137 (30.65%)
Mejor transacción:
30.36 USD
Peor transacción:
-36.63 USD
Beneficio Bruto:
744.27 USD (219 360 pips)
Pérdidas Brutas:
-637.04 USD (174 163 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (46.88 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
46.88 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
9.00%
Carga máxima del depósito:
1.14%
Último trade:
7 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
0.78
Transacciones Largas:
311 (69.57%)
Transacciones Cortas:
136 (30.43%)
Factor de Beneficio:
1.17
Beneficio Esperado:
0.24 USD
Beneficio medio:
2.40 USD
Pérdidas medias:
-4.65 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-37.23 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-85.85 USD (4)
Crecimiento al mes:
7.60%
Trading algorítmico:
63%
Reducción de balance:
Absoluto:
76.87 USD
Máxima:
137.24 USD (40.09%)
Reducción relativa:
De balance:
19.93% (136.79 USD)
De fondos:
1.17% (12.20 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|218
|US30
|82
|USDJPY
|64
|USDCAD
|36
|EURUSD
|35
|NAS100
|11
|BTCUSD
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|170
|US30
|-38
|USDJPY
|-28
|USDCAD
|4
|EURUSD
|-4
|NAS100
|1
|BTCUSD
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|10K
|US30
|18K
|USDJPY
|-1.4K
|USDCAD
|319
|EURUSD
|-461
|NAS100
|4.5K
|BTCUSD
|14K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +30.36 USD
Peor transacción: -37 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +46.88 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -37.23 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "InfinoxLimited-MT5Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Tickmill-Live
|13.83 × 35
No martingale, no grid, no hedge!
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
13%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
12
63%
447
69%
9%
1.16
0.24
USD
USD
20%
1:500