Total de Trades:
85
Transacciones Rentables:
46 (54.11%)
Transacciones Irrentables:
39 (45.88%)
Mejor transacción:
5.12 USD
Peor transacción:
-3.44 USD
Beneficio Bruto:
111.42 USD (5 688 pips)
Pérdidas Brutas:
-89.14 USD (4 319 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (14.12 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
14.12 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
0.42%
Carga máxima del depósito:
16.88%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
1 minuto
Factor de Recuperación:
1.84
Transacciones Largas:
48 (56.47%)
Transacciones Cortas:
37 (43.53%)
Factor de Beneficio:
1.25
Beneficio Esperado:
0.26 USD
Beneficio medio:
2.42 USD
Pérdidas medias:
-2.29 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-9.72 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-9.72 USD (4)
Crecimiento al mes:
22.28%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.74 USD
Máxima:
12.10 USD (10.84%)
Reducción relativa:
De balance:
10.84% (12.10 USD)
De fondos:
1.74% (1.84 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|85
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|22
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Mejor transacción: +5.12 USD
Peor transacción: -3 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +14.12 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -9.72 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ECMarkets-Live02" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
TradeMaxGlobal-Live2
|0.00 × 3
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|1.00 × 11
|
EBCGroup-Live
|3.08 × 191
|
FusionMarkets-Live 2
|3.15 × 52
|
Exness-Real
|4.52 × 400
|
RoboForex-ProCent-8
|4.78 × 9
|
BlackBullMarkets-Live
|5.53 × 19
|
Alpari-Pro.ECN2
|6.03 × 113
|
ICMarketsSC-Live05
|6.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|7.74 × 27
|
FXView2-Live
|7.89 × 331
|
TitanFX-05
|8.40 × 642
|
GoMarkets-Real 10
|8.50 × 209
|
TitanFX-03
|9.04 × 1434
|
CXMTradingLtd-Real
|9.71 × 449
|
ForexChief-DirectFX
|9.98 × 449
|
EagleFX-Live
|15.50 × 442
|
ATFXGM9-Live
|23.00 × 1
投资有风险，入市需谨慎！
