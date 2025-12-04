SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / MAYA AI powered trader
Kiarash Ghorbani Sarikhanbegloo

MAYA AI powered trader

Kiarash Ghorbani Sarikhanbegloo
0 comentarios
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 250 USD al mes
incremento desde 2025 -5%
FortunaMarkets-Server
1:100
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
3 043
Transacciones Rentables:
2 568 (84.39%)
Transacciones Irrentables:
475 (15.61%)
Mejor transacción:
174.78 USD
Peor transacción:
-928.44 USD
Beneficio Bruto:
27 904.90 USD (10 329 412 pips)
Pérdidas Brutas:
-33 142.84 USD (217 836 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
111 (920.16 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 474.74 USD (33)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Actividad comercial:
13.98%
Carga máxima del depósito:
6.77%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
300
Tiempo medio de espera:
15 minutos
Factor de Recuperación:
-0.65
Transacciones Largas:
2 080 (68.35%)
Transacciones Cortas:
963 (31.65%)
Factor de Beneficio:
0.84
Beneficio Esperado:
-1.72 USD
Beneficio medio:
10.87 USD
Pérdidas medias:
-69.77 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
21 (-763.20 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 331.95 USD (7)
Crecimiento al mes:
0.06%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
7 628.92 USD
Máxima:
8 052.99 USD (8.02%)
Reducción relativa:
De balance:
8.01% (8 044.79 USD)
De fondos:
2.76% (2 684.30 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.Prime 2997
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.Prime -705
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.Prime 308K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +174.78 USD
Peor transacción: -928 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 33
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +920.16 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -763.20 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FortunaMarkets-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.21 23:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 17:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 12:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 12:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
MAYA AI powered trader
250 USD al mes
-5%
0
0
USD
95K
USD
10
0%
3 043
84%
14%
0.84
-1.72
USD
8%
1:100
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.