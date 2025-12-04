- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
812
Transacciones Rentables:
428 (52.70%)
Transacciones Irrentables:
384 (47.29%)
Mejor transacción:
20 544.48 USD
Peor transacción:
-6 819.20 USD
Beneficio Bruto:
125 976.85 USD (320 929 pips)
Pérdidas Brutas:
-68 793.57 USD (176 209 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
30 (148.54 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
30 530.75 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
86.77%
Carga máxima del depósito:
69.28%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
71
Tiempo medio de espera:
20 horas
Factor de Recuperación:
3.15
Transacciones Largas:
539 (66.38%)
Transacciones Cortas:
273 (33.62%)
Factor de Beneficio:
1.83
Beneficio Esperado:
70.42 USD
Beneficio medio:
294.34 USD
Pérdidas medias:
-179.15 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
18 (-2 490.72 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-7 235.99 USD (3)
Crecimiento al mes:
20.83%
Pronóstico anual:
252.73%
Trading algorítmico:
64%
Reducción de balance:
Absoluto:
4 464.59 USD
Máxima:
18 137.06 USD (12.48%)
Reducción relativa:
De balance:
12.54% (18 225.33 USD)
De fondos:
7.04% (9 339.05 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|175
|EURUSD
|131
|GBPUSD
|94
|SP500
|49
|EURGBP
|46
|EURJPY
|45
|USDCAD
|36
|USDJPY
|28
|AUS200
|26
|EURCHF
|22
|AUDJPY
|20
|AUDCAD
|20
|EURAUD
|17
|NZDUSD
|17
|XTIUSD
|11
|AUDUSD
|11
|AUDNZD
|9
|CHFJPY
|8
|WS30
|8
|CADJPY
|7
|CADCHF
|6
|NDX
|6
|STOXX50E
|4
|UK100
|4
|USDSGD
|2
|GBPCAD
|2
|USDNOK
|1
|EURSEK
|1
|GBPJPY
|1
|NZDJPY
|1
|EURCAD
|1
|GBPMXN
|1
|AUDCHF
|1
|NZDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|73K
|EURUSD
|2.9K
|GBPUSD
|-4K
|SP500
|2.7K
|EURGBP
|-2.4K
|EURJPY
|-37
|USDCAD
|-1K
|USDJPY
|-6.8K
|AUS200
|-3.1K
|EURCHF
|-1.3K
|AUDJPY
|18
|AUDCAD
|203
|EURAUD
|162
|NZDUSD
|-160
|XTIUSD
|-1.3K
|AUDUSD
|107
|AUDNZD
|122
|CHFJPY
|-47
|WS30
|-1.8K
|CADJPY
|923
|CADCHF
|-239
|NDX
|-1.2K
|STOXX50E
|128
|UK100
|-400
|USDSGD
|0
|GBPCAD
|-43
|USDNOK
|148
|EURSEK
|109
|GBPJPY
|39
|NZDJPY
|-54
|EURCAD
|65
|GBPMXN
|-17
|AUDCHF
|111
|NZDCAD
|205
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|164K
|EURUSD
|104
|GBPUSD
|-2.6K
|SP500
|7.4K
|EURGBP
|-715
|EURJPY
|-13K
|USDCAD
|-157
|USDJPY
|3.5K
|AUS200
|-1.8K
|EURCHF
|-1.6K
|AUDJPY
|3.9K
|AUDCAD
|19
|EURAUD
|1.2K
|NZDUSD
|-248
|XTIUSD
|-321
|AUDUSD
|789
|AUDNZD
|1.5K
|CHFJPY
|498
|WS30
|-109
|CADJPY
|3.2K
|CADCHF
|-367
|NDX
|-1.9K
|STOXX50E
|354
|UK100
|-221
|USDSGD
|-158
|GBPCAD
|-186
|USDNOK
|6K
|EURSEK
|3.8K
|GBPJPY
|110
|NZDJPY
|-268
|EURCAD
|310
|GBPMXN
|-29K
|AUDCHF
|70
|NZDCAD
|292
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +20 544.48 USD
Peor transacción: -6 819 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 15
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +148.54 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 490.72 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 12
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.18 × 39
|
Darwinex-Live
|0.31 × 4620
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.05 × 195
|
PrimeCodex-MT5
|1.07 × 433
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.13 × 8
|
Ava-Real 1-MT5
|2.29 × 7
|
VantageFXInternational-Live
|2.65 × 43
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|3.00 × 8
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.32 × 19
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.50 × 6
otros 19...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
🚀 AI TRADER - SISTEMA AUTOMÁTICO IMPULSADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL
💡 Descripción:
Signal de trading de alto rendimiento basado en inteligencia artificial avanzada que opera en mercados múltiples. Nuestro algoritmo analiza datos de mercado en tiempo real, identifica oportunidades lucrativas y ejecuta operaciones con precisión.
✨ Características Principales:
• Análisis impulsado por IA: Algoritmos de machine learning que se adaptan a condiciones de mercado cambiantes
• Trading automático 24/7: Opera sin intervención manual en mercados globales
• Gestión de riesgo avanzada: Stop-loss y take-profit optimizados dinámicamente
• Operaciones en múltiples activos: Forex, Criptomonedas, Índices
• Ejecución rápida: Latencia mínima para maximizar oportunidades
• Backtest verificado: Resultados comprobados en datos históricos
📈 Ventajas:
✓ Rendimiento consistente en diferentes condiciones de mercado
✓ Reducción de emociones en las decisiones de trading
✓ Monitoreo continuo sin intervención manual
✓ Diversificación automática de riesgos
✓ Señales de trading precisas y oportunas
🎯 Objetivo:
Ofrecer acceso a un sistema de trading profesional que combine tecnología de punta con estrategias probadas para maximizar retornos y minimizar riesgos.
⚠️ Disclaimer:
Todo trading conlleva riesgo. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Invierte solo lo que puedas permitirte perder.
📊 Cuenta: Darwinex Live - Apalancamiento 1:200
¡Únete a nuestra comunidad de traders exitosos y comienza tu viaje hacia la independencia financiera!
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
57%
0
0
USD
USD
157K
USD
USD
17
64%
812
52%
87%
1.83
70.42
USD
USD
13%
1:200