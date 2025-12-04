SeñalesSecciones
Simon Alex Rodriguez Saavedra

Sentinel AI

Simon Alex Rodriguez Saavedra
0 comentarios
Fiabilidad
17 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 57%
Darwinex-Live
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
812
Transacciones Rentables:
428 (52.70%)
Transacciones Irrentables:
384 (47.29%)
Mejor transacción:
20 544.48 USD
Peor transacción:
-6 819.20 USD
Beneficio Bruto:
125 976.85 USD (320 929 pips)
Pérdidas Brutas:
-68 793.57 USD (176 209 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
30 (148.54 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
30 530.75 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
86.77%
Carga máxima del depósito:
69.28%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
71
Tiempo medio de espera:
20 horas
Factor de Recuperación:
3.15
Transacciones Largas:
539 (66.38%)
Transacciones Cortas:
273 (33.62%)
Factor de Beneficio:
1.83
Beneficio Esperado:
70.42 USD
Beneficio medio:
294.34 USD
Pérdidas medias:
-179.15 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
18 (-2 490.72 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-7 235.99 USD (3)
Crecimiento al mes:
20.83%
Pronóstico anual:
252.73%
Trading algorítmico:
64%
Reducción de balance:
Absoluto:
4 464.59 USD
Máxima:
18 137.06 USD (12.48%)
Reducción relativa:
De balance:
12.54% (18 225.33 USD)
De fondos:
7.04% (9 339.05 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 175
EURUSD 131
GBPUSD 94
SP500 49
EURGBP 46
EURJPY 45
USDCAD 36
USDJPY 28
AUS200 26
EURCHF 22
AUDJPY 20
AUDCAD 20
EURAUD 17
NZDUSD 17
XTIUSD 11
AUDUSD 11
AUDNZD 9
CHFJPY 8
WS30 8
CADJPY 7
CADCHF 6
NDX 6
STOXX50E 4
UK100 4
USDSGD 2
GBPCAD 2
USDNOK 1
EURSEK 1
GBPJPY 1
NZDJPY 1
EURCAD 1
GBPMXN 1
AUDCHF 1
NZDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 73K
EURUSD 2.9K
GBPUSD -4K
SP500 2.7K
EURGBP -2.4K
EURJPY -37
USDCAD -1K
USDJPY -6.8K
AUS200 -3.1K
EURCHF -1.3K
AUDJPY 18
AUDCAD 203
EURAUD 162
NZDUSD -160
XTIUSD -1.3K
AUDUSD 107
AUDNZD 122
CHFJPY -47
WS30 -1.8K
CADJPY 923
CADCHF -239
NDX -1.2K
STOXX50E 128
UK100 -400
USDSGD 0
GBPCAD -43
USDNOK 148
EURSEK 109
GBPJPY 39
NZDJPY -54
EURCAD 65
GBPMXN -17
AUDCHF 111
NZDCAD 205
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 164K
EURUSD 104
GBPUSD -2.6K
SP500 7.4K
EURGBP -715
EURJPY -13K
USDCAD -157
USDJPY 3.5K
AUS200 -1.8K
EURCHF -1.6K
AUDJPY 3.9K
AUDCAD 19
EURAUD 1.2K
NZDUSD -248
XTIUSD -321
AUDUSD 789
AUDNZD 1.5K
CHFJPY 498
WS30 -109
CADJPY 3.2K
CADCHF -367
NDX -1.9K
STOXX50E 354
UK100 -221
USDSGD -158
GBPCAD -186
USDNOK 6K
EURSEK 3.8K
GBPJPY 110
NZDJPY -268
EURCAD 310
GBPMXN -29K
AUDCHF 70
NZDCAD 292
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +20 544.48 USD
Peor transacción: -6 819 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 15
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +148.54 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 490.72 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 12
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.18 × 39
Darwinex-Live
0.31 × 4620
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
1.05 × 195
PrimeCodex-MT5
1.07 × 433
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.13 × 8
Ava-Real 1-MT5
2.29 × 7
VantageFXInternational-Live
2.65 × 43
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
TickmillUK-Live
3.00 × 8
Alpari-Real01
3.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
otros 19...
🚀 AI TRADER - SISTEMA AUTOMÁTICO IMPULSADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL

💡 Descripción:
Signal de trading de alto rendimiento basado en inteligencia artificial avanzada que opera en mercados múltiples. Nuestro algoritmo analiza datos de mercado en tiempo real, identifica oportunidades lucrativas y ejecuta operaciones con precisión.

✨ Características Principales:
• Análisis impulsado por IA: Algoritmos de machine learning que se adaptan a condiciones de mercado cambiantes
• Trading automático 24/7: Opera sin intervención manual en mercados globales
• Gestión de riesgo avanzada: Stop-loss y take-profit optimizados dinámicamente
• Operaciones en múltiples activos: Forex, Criptomonedas, Índices
• Ejecución rápida: Latencia mínima para maximizar oportunidades
• Backtest verificado: Resultados comprobados en datos históricos

📈 Ventajas:
✓ Rendimiento consistente en diferentes condiciones de mercado
✓ Reducción de emociones en las decisiones de trading
✓ Monitoreo continuo sin intervención manual
✓ Diversificación automática de riesgos
✓ Señales de trading precisas y oportunas

🎯 Objetivo:
Ofrecer acceso a un sistema de trading profesional que combine tecnología de punta con estrategias probadas para maximizar retornos y minimizar riesgos.

⚠️ Disclaimer:
Todo trading conlleva riesgo. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Invierte solo lo que puedas permitirte perder.

📊 Cuenta: Darwinex Live - Apalancamiento 1:200

¡Únete a nuestra comunidad de traders exitosos y comienza tu viaje hacia la independencia financiera!
No hay comentarios
2025.12.04 05:38
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.04% of days out of 98 days of the signal's entire lifetime.
