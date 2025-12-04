SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Ultimate Extractor
Clifton Creath

Ultimate Extractor

Clifton Creath
Fiabilidad
8 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 104%
OxSecurities-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
688
Transacciones Rentables:
560 (81.39%)
Transacciones Irrentables:
128 (18.60%)
Mejor transacción:
400.17 USD
Peor transacción:
-625.11 USD
Beneficio Bruto:
17 250.93 USD (259 065 pips)
Pérdidas Brutas:
-7 164.10 USD (125 090 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
26 (688.59 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 621.04 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.27
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
8.94%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
7.12
Transacciones Largas:
499 (72.53%)
Transacciones Cortas:
189 (27.47%)
Factor de Beneficio:
2.41
Beneficio Esperado:
14.66 USD
Beneficio medio:
30.81 USD
Pérdidas medias:
-55.97 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-290.38 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 248.12 USD (2)
Crecimiento al mes:
35.32%
Trading algorítmico:
91%
Reducción de balance:
Absoluto:
380.74 USD
Máxima:
1 416.16 USD (11.32%)
Reducción relativa:
De balance:
7.96% (1 390.68 USD)
De fondos:
17.69% (3 393.39 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.PRO 472
GBPUSD.PRO 98
AUDCAD.PRO 51
EURUSD.PRO 32
EURAUD.PRO 19
USDCAD.PRO 12
AUDUSD.PRO 4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.PRO 7.8K
GBPUSD.PRO -653
AUDCAD.PRO 2.2K
EURUSD.PRO 221
EURAUD.PRO 387
USDCAD.PRO 108
AUDUSD.PRO 48
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.PRO 125K
GBPUSD.PRO 186
AUDCAD.PRO 4.3K
EURUSD.PRO -12
EURAUD.PRO 2.9K
USDCAD.PRO 782
AUDUSD.PRO 312
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +400.17 USD
Peor transacción: -625 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +688.59 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -290.38 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OxSecurities-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Botfolio curated based on Ultimate Extractor stats. nice return!
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 14:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 08:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 00:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 00:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
