Gui Jiang Zhao

Win6000117

Gui Jiang Zhao
0 comentarios
Fiabilidad
17 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 146%
TradeMaxGlobal-Live6
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 011
Transacciones Rentables:
1 173 (58.32%)
Transacciones Irrentables:
838 (41.67%)
Mejor transacción:
1 260.53 USD
Peor transacción:
-227.06 USD
Beneficio Bruto:
29 187.31 USD (325 429 pips)
Pérdidas Brutas:
-16 104.03 USD (364 055 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (157.20 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 153.71 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
22.35%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
72
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
8.45
Transacciones Largas:
1 013 (50.37%)
Transacciones Cortas:
998 (49.63%)
Factor de Beneficio:
1.81
Beneficio Esperado:
6.51 USD
Beneficio medio:
24.88 USD
Pérdidas medias:
-19.22 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-1 548.06 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 548.06 USD (12)
Crecimiento al mes:
10.69%
Pronóstico anual:
129.73%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
1 548.06 USD (8.43%)
Reducción relativa:
De balance:
8.43% (1 548.06 USD)
De fondos:
28.25% (5 114.05 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURAUD 633
GBPUSD 473
EURUSD 293
USDJPY 220
USDCHF 215
AUDUSD 177
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURAUD 3.5K
GBPUSD 3.5K
EURUSD 1.5K
USDJPY 2.4K
USDCHF 1.1K
AUDUSD 1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURAUD -12K
GBPUSD 3.4K
EURUSD 5.9K
USDJPY -24K
USDCHF -13K
AUDUSD 825
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 260.53 USD
Peor transacción: -227 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +157.20 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 548.06 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeMaxGlobal-Live6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ForexTimeFXTM-ECN2
0.38 × 326
No hay comentarios
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.