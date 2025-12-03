- Incremento
Total de Trades:
2 011
Transacciones Rentables:
1 173 (58.32%)
Transacciones Irrentables:
838 (41.67%)
Mejor transacción:
1 260.53 USD
Peor transacción:
-227.06 USD
Beneficio Bruto:
29 187.31 USD (325 429 pips)
Pérdidas Brutas:
-16 104.03 USD (364 055 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (157.20 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 153.71 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
22.35%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
72
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
8.45
Transacciones Largas:
1 013 (50.37%)
Transacciones Cortas:
998 (49.63%)
Factor de Beneficio:
1.81
Beneficio Esperado:
6.51 USD
Beneficio medio:
24.88 USD
Pérdidas medias:
-19.22 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-1 548.06 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 548.06 USD (12)
Crecimiento al mes:
10.69%
Pronóstico anual:
129.73%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
1 548.06 USD (8.43%)
Reducción relativa:
De balance:
8.43% (1 548.06 USD)
De fondos:
28.25% (5 114.05 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURAUD
|633
|GBPUSD
|473
|EURUSD
|293
|USDJPY
|220
|USDCHF
|215
|AUDUSD
|177
200 400 600
200 400 600
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURAUD
|3.5K
|GBPUSD
|3.5K
|EURUSD
|1.5K
|USDJPY
|2.4K
|USDCHF
|1.1K
|AUDUSD
|1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURAUD
|-12K
|GBPUSD
|3.4K
|EURUSD
|5.9K
|USDJPY
|-24K
|USDCHF
|-13K
|AUDUSD
|825
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Mejor transacción: +1 260.53 USD
Peor transacción: -227 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +157.20 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 548.06 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeMaxGlobal-Live6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.38 × 326
