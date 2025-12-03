SeñalesSecciones
Bin Shao

SunriseForex

Bin Shao
0 comentarios
Fiabilidad
65 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 145%
TitanFX-06
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
124
Transacciones Rentables:
88 (70.96%)
Transacciones Irrentables:
36 (29.03%)
Mejor transacción:
21 866.00 JPY
Peor transacción:
-10 710.00 JPY
Beneficio Bruto:
183 493.00 JPY (48 069 pips)
Pérdidas Brutas:
-60 971.00 JPY (16 903 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
23 (40 910.00 JPY)
Beneficio máximo consecutivo:
40 910.00 JPY (23)
Ratio de Sharpe:
0.29
Actividad comercial:
64.98%
Carga máxima del depósito:
18.56%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
7.99
Transacciones Largas:
50 (40.32%)
Transacciones Cortas:
74 (59.68%)
Factor de Beneficio:
3.01
Beneficio Esperado:
988.08 JPY
Beneficio medio:
2 085.15 JPY
Pérdidas medias:
-1 693.64 JPY
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-5 242.00 JPY)
Pérdidas máximas consecutivas:
-10 710.00 JPY (1)
Crecimiento al mes:
35.76%
Pronóstico anual:
433.85%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 547.00 JPY
Máxima:
15 331.00 JPY (10.59%)
Reducción relativa:
De balance:
10.66% (15 331.00 JPY)
De fondos:
46.36% (86 934.00 JPY)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 52
XAUUSD 31
CN50 17
USDX 8
VIX 6
EURUSD 5
XAGUSD 3
CNHJPY 1
XTIUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY 357
XAUUSD 450
CN50 181
USDX -31
VIX -19
EURUSD 88
XAGUSD 19
CNHJPY 4
XTIUSD 23
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY 2.3K
XAUUSD 16K
CN50 15K
USDX -2.4K
VIX 32
EURUSD 179
XAGUSD 141
CNHJPY 152
XTIUSD 179
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +21 866.00 JPY
Peor transacción: -10 710 JPY
Máximo de ganancias consecutivas: 23
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +40 910.00 JPY
Pérdidas máximas consecutivas: -5 242.00 JPY

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TitanFX-06" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

XMTrading-Real 49
1.56 × 170
TitanFX-06
4.94 × 36
RoboForex-ProCent-7
8.50 × 4
FusionMarkets-Live 2
10.00 × 1
No hay comentarios
2025.12.19 14:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 13:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 01:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 15:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 15:10
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 16:02
Trading operations on the account were performed for only 53 days. This comprises 11.65% of days out of the 455 days of the signal's entire lifetime.
