Thanh Bien Nguyen

Buy Gold

Thanh Bien Nguyen
Fiabilidad
6 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 59%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
200
Transacciones Rentables:
193 (96.50%)
Transacciones Irrentables:
7 (3.50%)
Mejor transacción:
40.76 USD
Peor transacción:
-33.03 USD
Beneficio Bruto:
676.63 USD (676 624 pips)
Pérdidas Brutas:
-79.03 USD (79 009 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
79 (235.04 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
235.04 USD (79)
Ratio de Sharpe:
0.47
Actividad comercial:
90.48%
Carga máxima del depósito:
7.88%
Último trade:
15 horas
Trades a la semana:
57
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
18.09
Transacciones Largas:
200 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
8.56
Beneficio Esperado:
2.99 USD
Beneficio medio:
3.51 USD
Pérdidas medias:
-11.29 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-10.50 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-33.03 USD (1)
Crecimiento al mes:
43.33%
Trading algorítmico:
66%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
33.03 USD (2.50%)
Reducción relativa:
De balance:
2.46% (33.03 USD)
De fondos:
26.06% (422.52 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 598
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 598K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +40.76 USD
Peor transacción: -33 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 79
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +235.04 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -10.50 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
55.34 × 158
ICMarketsSC-MT5-2
96.00 × 1
Chiến lược này chỉ mua vàng vì vàng có xu hướng tăng và biến động mạnh. Chiến lược này đã được kiểm nghiệm kỹ lưỡng trong một khoảng thời gian dài. Phù hợp cho những ai muốn giao dịch an toàn và bền vững.
2025.12.25 06:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 15:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 17:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 08:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 11:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 11:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
