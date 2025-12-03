- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
59
Transacciones Rentables:
38 (64.40%)
Transacciones Irrentables:
21 (35.59%)
Mejor transacción:
18.26 USD
Peor transacción:
-6.58 USD
Beneficio Bruto:
80.76 USD (8 007 pips)
Pérdidas Brutas:
-71.23 USD (7 705 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (22.34 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
25.52 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
80.13%
Carga máxima del depósito:
2.14%
Último trade:
14 horas
Trades a la semana:
17
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
0.22
Transacciones Largas:
22 (37.29%)
Transacciones Cortas:
37 (62.71%)
Factor de Beneficio:
1.13
Beneficio Esperado:
0.16 USD
Beneficio medio:
2.13 USD
Pérdidas medias:
-3.39 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-34.04 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-34.04 USD (7)
Crecimiento al mes:
0.65%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
21.01 USD
Máxima:
42.47 USD (2.79%)
Reducción relativa:
De balance:
2.81% (42.83 USD)
De fondos:
4.51% (68.69 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDSGD
|9
|GBPCAD
|8
|GBPUSD
|6
|AUDCAD
|6
|EURCAD
|5
|AUDUSD
|5
|NZDUSD
|4
|EURAUD
|4
|EURCHF
|3
|EURNZD
|3
|GBPCHF
|3
|AUDCHF
|1
|CADCHF
|1
|GBPNZD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDSGD
|-18
|GBPCAD
|31
|GBPUSD
|11
|AUDCAD
|3
|EURCAD
|5
|AUDUSD
|-14
|NZDUSD
|0
|EURAUD
|-9
|EURCHF
|-3
|EURNZD
|-1
|GBPCHF
|7
|AUDCHF
|-7
|CADCHF
|2
|GBPNZD
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDSGD
|-2K
|GBPCAD
|2.5K
|GBPUSD
|1.1K
|AUDCAD
|488
|EURCAD
|705
|AUDUSD
|-1.3K
|NZDUSD
|-3
|EURAUD
|-1.2K
|EURCHF
|-176
|EURNZD
|-60
|GBPCHF
|387
|AUDCHF
|-497
|CADCHF
|134
|GBPNZD
|182
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +18.26 USD
Peor transacción: -7 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +22.34 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -34.04 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 6
|
Axiory-Live
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.30 × 127
|
FusionMarkets-Live
|0.38 × 222
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
Exness-MT5Real8
|0.47 × 493
|
ICMarketsSC-MT5
|0.57 × 3344
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.58 × 469
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 227
|
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5597
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
VantageInternational-Live 13
|0.75 × 4
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.82 × 22
|
Exness-MT5Real12
|0.84 × 146
|
Alpari-MT5
|0.93 × 595
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
1%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
4
100%
59
64%
80%
1.13
0.16
USD
USD
5%
1:500