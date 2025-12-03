SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Forex Hunter ICM
Ming Bo

Forex Hunter ICM

Ming Bo
0 comentarios
Fiabilidad
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 1%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
59
Transacciones Rentables:
38 (64.40%)
Transacciones Irrentables:
21 (35.59%)
Mejor transacción:
18.26 USD
Peor transacción:
-6.58 USD
Beneficio Bruto:
80.76 USD (8 007 pips)
Pérdidas Brutas:
-71.23 USD (7 705 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (22.34 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
25.52 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
80.13%
Carga máxima del depósito:
2.14%
Último trade:
14 horas
Trades a la semana:
17
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
0.22
Transacciones Largas:
22 (37.29%)
Transacciones Cortas:
37 (62.71%)
Factor de Beneficio:
1.13
Beneficio Esperado:
0.16 USD
Beneficio medio:
2.13 USD
Pérdidas medias:
-3.39 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-34.04 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-34.04 USD (7)
Crecimiento al mes:
0.65%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
21.01 USD
Máxima:
42.47 USD (2.79%)
Reducción relativa:
De balance:
2.81% (42.83 USD)
De fondos:
4.51% (68.69 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDSGD 9
GBPCAD 8
GBPUSD 6
AUDCAD 6
EURCAD 5
AUDUSD 5
NZDUSD 4
EURAUD 4
EURCHF 3
EURNZD 3
GBPCHF 3
AUDCHF 1
CADCHF 1
GBPNZD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDSGD -18
GBPCAD 31
GBPUSD 11
AUDCAD 3
EURCAD 5
AUDUSD -14
NZDUSD 0
EURAUD -9
EURCHF -3
EURNZD -1
GBPCHF 7
AUDCHF -7
CADCHF 2
GBPNZD 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDSGD -2K
GBPCAD 2.5K
GBPUSD 1.1K
AUDCAD 488
EURCAD 705
AUDUSD -1.3K
NZDUSD -3
EURAUD -1.2K
EURCHF -176
EURNZD -60
GBPCHF 387
AUDCHF -497
CADCHF 134
GBPNZD 182
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +18.26 USD
Peor transacción: -7 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +22.34 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -34.04 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 6
Axiory-Live
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-2
0.30 × 127
FusionMarkets-Live
0.38 × 222
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
Exness-MT5Real8
0.47 × 493
ICMarketsSC-MT5
0.57 × 3344
ForexClub-MT5 Real Server
0.58 × 469
GoMarkets-Live
0.64 × 87
VTMarkets-Live
0.68 × 227
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5597
StriforLLC-Live
0.72 × 18
VantageInternational-Live 13
0.75 × 4
MilliyFXGlobal-Server
0.82 × 22
Exness-MT5Real12
0.84 × 146
Alpari-MT5
0.93 × 595
otros 98...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.23 14:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 09:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 22:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 21:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 20:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 02:49
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.03 02:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 02:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Forex Hunter ICM
30 USD al mes
1%
0
0
USD
1.5K
USD
4
100%
59
64%
80%
1.13
0.16
USD
5%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.