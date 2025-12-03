- Incremento
Total de Trades:
8
Transacciones Rentables:
0 (0.00%)
Transacciones Irrentables:
8 (100.00%)
Mejor transacción:
0.00 USD
Peor transacción:
-40.74 USD
Beneficio Bruto:
0.00 USD
Pérdidas Brutas:
-139.66 USD (8 795 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
0 (0.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
0.00 USD (0)
Ratio de Sharpe:
-1.04
Actividad comercial:
24.76%
Carga máxima del depósito:
7.79%
Último trade:
17 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
22 horas
Factor de Recuperación:
-1.00
Transacciones Largas:
5 (62.50%)
Transacciones Cortas:
3 (37.50%)
Factor de Beneficio:
0.00
Beneficio Esperado:
-17.46 USD
Beneficio medio:
0.00 USD
Pérdidas medias:
-17.46 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-139.66 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-139.66 USD (8)
Crecimiento al mes:
-16.43%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
139.66 USD
Máxima:
139.66 USD (16.43%)
Reducción relativa:
De balance:
16.43% (139.66 USD)
De fondos:
4.86% (39.32 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|EURUSD
|1
|USDCHF
|1
|AUDUSD
|1
|GBPUSD
|1
|EURCAD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-117
|EURUSD
|-5
|USDCHF
|-6
|AUDUSD
|-4
|GBPUSD
|-5
|EURCAD
|-3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-7.8K
|EURUSD
|-212
|USDCHF
|-231
|AUDUSD
|-209
|GBPUSD
|-215
|EURCAD
|-173
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
Mejor transacción: +0.00 USD
Peor transacción: -41 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 0
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +0.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -139.66 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
InvestAZ-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Finotec-Live Server
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 7
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 5
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
