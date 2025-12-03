SeñalesSecciones
SUDIYONO Fnu

MasDion

SUDIYONO Fnu
0 comentarios
2 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2026 -16%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
8
Transacciones Rentables:
0 (0.00%)
Transacciones Irrentables:
8 (100.00%)
Mejor transacción:
0.00 USD
Peor transacción:
-40.74 USD
Beneficio Bruto:
0.00 USD
Pérdidas Brutas:
-139.66 USD (8 795 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
0 (0.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
0.00 USD (0)
Ratio de Sharpe:
-1.04
Actividad comercial:
24.76%
Carga máxima del depósito:
7.79%
Último trade:
17 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
22 horas
Factor de Recuperación:
-1.00
Transacciones Largas:
5 (62.50%)
Transacciones Cortas:
3 (37.50%)
Factor de Beneficio:
0.00
Beneficio Esperado:
-17.46 USD
Beneficio medio:
0.00 USD
Pérdidas medias:
-17.46 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-139.66 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-139.66 USD (8)
Crecimiento al mes:
-16.43%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
139.66 USD
Máxima:
139.66 USD (16.43%)
Reducción relativa:
De balance:
16.43% (139.66 USD)
De fondos:
4.86% (39.32 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 3
EURUSD 1
USDCHF 1
AUDUSD 1
GBPUSD 1
EURCAD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -117
EURUSD -5
USDCHF -6
AUDUSD -4
GBPUSD -5
EURCAD -3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -7.8K
EURUSD -212
USDCHF -231
AUDUSD -209
GBPUSD -215
EURCAD -173
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +0.00 USD
Peor transacción: -41 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 0
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +0.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -139.66 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay comentarios
2026.01.18 23:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 01:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.03 01:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 01:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
