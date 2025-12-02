SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Tradefinity
Hansen Benedictus Kurli

Tradefinity

Hansen Benedictus Kurli
0 comentarios
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD al mes
incremento desde 2025 -46%
VantageInternational-Live 13
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
133
Transacciones Rentables:
78 (58.64%)
Transacciones Irrentables:
55 (41.35%)
Mejor transacción:
1 106.25 USD
Peor transacción:
-2 702.25 USD
Beneficio Bruto:
11 492.18 USD (541 779 pips)
Pérdidas Brutas:
-16 144.96 USD (1 266 018 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (2 590.50 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 590.50 USD (9)
Ratio de Sharpe:
-0.07
Actividad comercial:
96.88%
Carga máxima del depósito:
18.53%
Último trade:
15 horas
Trades a la semana:
28
Tiempo medio de espera:
14 horas
Factor de Recuperación:
-0.88
Transacciones Largas:
77 (57.89%)
Transacciones Cortas:
56 (42.11%)
Factor de Beneficio:
0.71
Beneficio Esperado:
-34.98 USD
Beneficio medio:
147.34 USD
Pérdidas medias:
-293.54 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-2 674.18 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 032.50 USD (3)
Crecimiento al mes:
-46.47%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
4 652.78 USD
Máxima:
5 287.80 USD (49.72%)
Reducción relativa:
De balance:
49.67% (5 287.80 USD)
De fondos:
55.06% (3 710.57 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NAS100ft.r 83
XAUUSD+ 26
DJ30ft.r 10
JPN225ft 7
BTCUSD 6
DJ30.r 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NAS100ft.r -5.3K
XAUUSD+ -24
DJ30ft.r 451
JPN225ft 46
BTCUSD -118
DJ30.r 287
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NAS100ft.r -303K
XAUUSD+ -1.6K
DJ30ft.r 16K
JPN225ft -77K
BTCUSD -388K
DJ30.r 29K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 106.25 USD
Peor transacción: -2 702 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +2 590.50 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 674.18 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 13" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.23 20:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 19:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 01:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 00:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 00:26
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 15:29
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 07:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 06:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 00:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 22:04
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.11 20:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 14:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 13:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 13:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Tradefinity
100 USD al mes
-46%
0
0
USD
5.3K
USD
4
0%
133
58%
97%
0.71
-34.98
USD
55%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.