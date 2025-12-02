SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Gold dragon ball
Manh Tung Nguyen

Gold dragon ball

Manh Tung Nguyen
0 comentarios
Fiabilidad
4 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 2%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
16
Transacciones Rentables:
14 (87.50%)
Transacciones Irrentables:
2 (12.50%)
Mejor transacción:
13.18 USD
Peor transacción:
-30.78 USD
Beneficio Bruto:
65.16 USD (5 914 pips)
Pérdidas Brutas:
-60.66 USD (6 065 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (26.19 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
26.19 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
4.49%
Carga máxima del depósito:
9.71%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
0.13
Transacciones Largas:
9 (56.25%)
Transacciones Cortas:
7 (43.75%)
Factor de Beneficio:
1.07
Beneficio Esperado:
0.28 USD
Beneficio medio:
4.65 USD
Pérdidas medias:
-30.33 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-30.78 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-30.78 USD (1)
Crecimiento al mes:
2.08%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
8.68 USD
Máxima:
34.47 USD (20.11%)
Reducción relativa:
De balance:
18.18% (34.47 USD)
De fondos:
15.87% (27.21 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 16
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -151
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +13.18 USD
Peor transacción: -31 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +26.19 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -30.78 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.32 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.03 × 32
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.63 × 29481
Exness-MT5Real
2.68 × 98
otros 92...
Live signals for Gold dragonball
No hay comentarios
2025.12.26 16:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 22:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 21:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 00:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 04:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 15:03
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 14 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 16:21
Share of trading days is too low
2025.12.02 16:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 10:03
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 10:03
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 10:03
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.02 10:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 10:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
