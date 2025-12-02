- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
125
Transacciones Rentables:
113 (90.40%)
Transacciones Irrentables:
12 (9.60%)
Mejor transacción:
26.42 USD
Peor transacción:
-87.00 USD
Beneficio Bruto:
252.83 USD (17 515 pips)
Pérdidas Brutas:
-265.30 USD (10 958 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
35 (69.24 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
69.24 USD (35)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Actividad comercial:
26.71%
Carga máxima del depósito:
5.94%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
34
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
-0.07
Transacciones Largas:
44 (35.20%)
Transacciones Cortas:
81 (64.80%)
Factor de Beneficio:
0.95
Beneficio Esperado:
-0.10 USD
Beneficio medio:
2.24 USD
Pérdidas medias:
-22.11 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-141.48 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-141.48 USD (3)
Crecimiento al mes:
-1.25%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
175.73 USD
Máxima:
175.73 USD (17.57%)
Reducción relativa:
De balance:
17.57% (175.73 USD)
De fondos:
26.68% (226.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|120
|AUDUSD
|2
|EURUSD
|2
|AUDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|123
|AUDUSD
|-46
|EURUSD
|-91
|AUDCAD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|7.2K
|AUDUSD
|-294
|EURUSD
|-500
|AUDCAD
|168
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +26.42 USD
Peor transacción: -87 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 35
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +69.24 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -141.48 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeMaxGlobal-Live8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-8
|0.16 × 67
|
RoboForex-ProCent-7
|0.76 × 150
|
AdmiralsGroup-Live3
|1.25 × 186
|
CapitalIndexGlobal-Demo
|1.67 × 3
|
TradeMaxGlobal-Demo
|1.67 × 3
|
XMGlobal-Real 35
|5.58 × 160
|
XMGlobal-Real 14
|5.96 × 108
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-1%
0
0
USD
USD
988
USD
USD
4
100%
125
90%
27%
0.95
-0.10
USD
USD
27%
1:500