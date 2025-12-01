SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / AFSID Pro Global Investment 4
Revano Azka Akhmad

AFSID Pro Global Investment 4

Revano Azka Akhmad
Fiabilidad
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 299 USD al mes
incremento desde 2025 373%
Headway-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
10 402
Transacciones Rentables:
7 316 (70.33%)
Transacciones Irrentables:
3 086 (29.67%)
Mejor transacción:
1 835.86 USD
Peor transacción:
-313.02 USD
Beneficio Bruto:
49 373.14 USD (1 428 930 pips)
Pérdidas Brutas:
-27 636.53 USD (1 513 969 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
33 (10.89 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 027.95 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
97.12%
Carga máxima del depósito:
37.36%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
1195
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
9.90
Transacciones Largas:
5 199 (49.98%)
Transacciones Cortas:
5 203 (50.02%)
Factor de Beneficio:
1.79
Beneficio Esperado:
2.09 USD
Beneficio medio:
6.75 USD
Pérdidas medias:
-8.96 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-2 195.32 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 195.32 USD (16)
Crecimiento al mes:
40.46%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
2 195.32 USD (10.15%)
Reducción relativa:
De balance:
15.23% (1 273.60 USD)
De fondos:
28.15% (5 804.39 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 5824
GBPJPY 1753
EURJPY 1226
USDJPY 1195
GBPUSD 404
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 17K
GBPJPY 1.1K
EURJPY 1.2K
USDJPY 1K
GBPUSD 1.2K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -59K
GBPJPY -3.2K
EURJPY -2.8K
USDJPY -9K
GBPUSD -11K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 835.86 USD
Peor transacción: -313 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 16
Beneficio máximo consecutivo: +10.89 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 195.32 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 5
FusionMarkets-Live
0.00 × 17
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
ICMarketsSC-Live26
1.10 × 1741
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
VantageInternational-Live 16
1.42 × 33
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.76 × 202
FBS-Real-9
3.32 × 25
otros 20...
AFSID Pro Global Investment | www.afs-id.com
AFSID Pro Global Investment is a premium Expert Advisor built on MetaTrader 4 (MT4), designed for multi‑asset trading with strict risk management and global diversification. The EA combines advanced algorithmic strategies with adaptive entry/exit logic to deliver consistent performance across major markets.
•     Platform: MetaTrader 4 (MT4)
•     Pairs Traded: XAUUSD, GBPJPY, USDJPY, EURJPY
•     Minimum Deposit: 6,000 USD
•     Strategy: Multi‑timeframe analysis with volatility‑based risk control
•     Execution: Fast, low‑latency order handling suitable for ECN/STP brokers
•     Monitoring: Full transparency via Myfxbook
Goal: Provide a scalable, professional, and transparent automated trading solution for investors seeking global exposure with disciplined risk management.
2025.12.15 03:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 02:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 01:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 18:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 20:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 15:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 15:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 15:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
