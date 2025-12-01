SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / PI 427
Ho Yeung Chan

PI 427

Ho Yeung Chan
0 comentarios
Fiabilidad
4 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -94%
Pepperstone-Edge11
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
28
Transacciones Rentables:
20 (71.42%)
Transacciones Irrentables:
8 (28.57%)
Mejor transacción:
38.72 USD
Peor transacción:
-406.10 USD
Beneficio Bruto:
91.88 USD (2 440 pips)
Pérdidas Brutas:
-465.94 USD (6 548 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (23.76 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
39.82 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.17
Actividad comercial:
72.65%
Carga máxima del depósito:
379.75%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
-0.92
Transacciones Largas:
13 (46.43%)
Transacciones Cortas:
15 (53.57%)
Factor de Beneficio:
0.20
Beneficio Esperado:
-13.36 USD
Beneficio medio:
4.59 USD
Pérdidas medias:
-58.24 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-36.64 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-406.10 USD (1)
Crecimiento al mes:
-93.52%
Trading algorítmico:
92%
Reducción de balance:
Absoluto:
374.06 USD
Máxima:
406.10 USD (94.00%)
Reducción relativa:
De balance:
94.00% (406.10 USD)
De fondos:
87.22% (455.73 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NZDUSD 8
AUDCAD 5
GBPCHF 5
AUDNZD 4
NZDCAD 3
XAGUSD 2
USDCAD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NZDUSD 8
AUDCAD 7
GBPCHF 5
AUDNZD 5
NZDCAD 4
XAGUSD -405
USDCAD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NZDUSD -961
AUDCAD 595
GBPCHF -584
AUDNZD 450
NZDCAD 331
XAGUSD -4K
USDCAD 110
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +38.72 USD
Peor transacción: -406 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +23.76 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -36.64 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Pepperstone-Edge11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Valutrades-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
ICMarkets-Live24
0.00 × 100
Pepperstone-Edge06
0.00 × 3
ICMarkets-Live20
0.00 × 11
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live18
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
FxPro.com-Real07
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 1
MYFX-US01-Live
0.08 × 38
Pepperstone-Edge11
0.60 × 102
ICMarketsSC-Live26
1.00 × 7
EGlobal-Cent4
1.00 × 3
Pepperstone-Edge03
1.44 × 48
ICMarketsEU-Live17
2.00 × 2
Pepperstone-Edge12
2.00 × 3
Pepperstone-Demo02
2.04 × 25
BlackBullMarkets-Live
2.43 × 7
RoboForex-ECN
2.60 × 93
otros 13...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.26 19:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.26 18:17
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 20:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 03:49
Share of trading days is too low
2025.12.03 03:49
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 02:49
Share of trading days is too low
2025.12.03 02:49
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 14:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 14:25
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 14:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.01 14:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 14:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada