- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
28
Transacciones Rentables:
20 (71.42%)
Transacciones Irrentables:
8 (28.57%)
Mejor transacción:
38.72 USD
Peor transacción:
-406.10 USD
Beneficio Bruto:
91.88 USD (2 440 pips)
Pérdidas Brutas:
-465.94 USD (6 548 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (23.76 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
39.82 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.17
Actividad comercial:
72.65%
Carga máxima del depósito:
379.75%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
-0.92
Transacciones Largas:
13 (46.43%)
Transacciones Cortas:
15 (53.57%)
Factor de Beneficio:
0.20
Beneficio Esperado:
-13.36 USD
Beneficio medio:
4.59 USD
Pérdidas medias:
-58.24 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-36.64 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-406.10 USD (1)
Crecimiento al mes:
-93.52%
Trading algorítmico:
92%
Reducción de balance:
Absoluto:
374.06 USD
Máxima:
406.10 USD (94.00%)
Reducción relativa:
De balance:
94.00% (406.10 USD)
De fondos:
87.22% (455.73 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|8
|AUDCAD
|5
|GBPCHF
|5
|AUDNZD
|4
|NZDCAD
|3
|XAGUSD
|2
|USDCAD
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|NZDUSD
|8
|AUDCAD
|7
|GBPCHF
|5
|AUDNZD
|5
|NZDCAD
|4
|XAGUSD
|-405
|USDCAD
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|NZDUSD
|-961
|AUDCAD
|595
|GBPCHF
|-584
|AUDNZD
|450
|NZDCAD
|331
|XAGUSD
|-4K
|USDCAD
|110
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +38.72 USD
Peor transacción: -406 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +23.76 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -36.64 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Pepperstone-Edge11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
