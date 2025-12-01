SeñalesSecciones
Vitaly But

ECN Bot

Vitaly But
0 comentarios
Fiabilidad
4 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 3%
RoboForex-Pro
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
129
Transacciones Rentables:
106 (82.17%)
Transacciones Irrentables:
23 (17.83%)
Mejor transacción:
7.69 USD
Peor transacción:
-21.32 USD
Beneficio Bruto:
91.31 USD (31 352 pips)
Pérdidas Brutas:
-81.09 USD (13 898 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (16.11 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
16.11 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
5.59%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
33
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
0.25
Transacciones Largas:
84 (65.12%)
Transacciones Cortas:
45 (34.88%)
Factor de Beneficio:
1.13
Beneficio Esperado:
0.08 USD
Beneficio medio:
0.86 USD
Pérdidas medias:
-3.53 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-40.56 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-40.56 USD (5)
Crecimiento al mes:
2.95%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
40.56 USD (53.66%)
Reducción relativa:
De balance:
8.08% (40.41 USD)
De fondos:
12.65% (63.03 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
.DE40Cash 67
USDCHF 34
EURCHF 23
.JP225Cash 4
EURAUD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
.DE40Cash 21
USDCHF -2
EURCHF -9
.JP225Cash 1
EURAUD 0
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
.DE40Cash 16K
USDCHF 887
EURCHF -465
.JP225Cash 1.4K
EURAUD 21
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +7.69 USD
Peor transacción: -21 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +16.11 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -40.56 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

AKFXFinancial-MT5Live-2
0.00 × 61
Forex.com-Live 536
0.00 × 3
ICTrading-MT5-4
0.00 × 9
ACYSecurities-Live
0.00 × 24
SolidECN-Server
0.00 × 4
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 7
GIVTrade-Server
0.00 × 3
Hankotrade-Live
0.00 × 10
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 12
DooGroup-Live
0.00 × 1
PhillipNova-Server
0.00 × 25
Exness-MT5Real6
0.00 × 6
Exness-MT5Real9
0.00 × 4
EuroTraderGlobal-Server-1
0.00 × 10
PhillipFutures-Server
0.00 × 1
Pipbull-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 4
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 5
TickmillUK-Live
0.00 × 135
ForexChief-MT5
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 1
GOMarketsMU-Live
0.00 × 4
FXOpen-MT5
0.00 × 17
GerchikCo-MT5
0.00 × 6
HFMarketsGlobal-Live3
0.00 × 8
otros 110...
We trade inside the channel and use hedging to protect the position when price moves outside the channel.

Price usually returns back into the channel, and the hedge protects the account during temporary breakouts.


No hay comentarios
2025.12.08 10:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 11:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 12:25
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.01 12:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 12:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
ECN Bot
30 USD al mes
3%
0
0
USD
477
USD
4
0%
129
82%
100%
1.12
0.08
USD
13%
1:500
