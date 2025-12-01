- Incremento
Total de Trades:
289
Transacciones Rentables:
273 (94.46%)
Transacciones Irrentables:
16 (5.54%)
Mejor transacción:
19.76 USD
Peor transacción:
-60.48 USD
Beneficio Bruto:
242.78 USD (32 579 pips)
Pérdidas Brutas:
-166.15 USD (16 996 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
42 (70.58 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
70.58 USD (42)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
4.89%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
75
Tiempo medio de espera:
15 horas
Factor de Recuperación:
1.27
Transacciones Largas:
157 (54.33%)
Transacciones Cortas:
132 (45.67%)
Factor de Beneficio:
1.46
Beneficio Esperado:
0.27 USD
Beneficio medio:
0.89 USD
Pérdidas medias:
-10.38 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-10.68 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-60.48 USD (1)
Crecimiento al mes:
7.66%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
60.48 USD (5.66%)
Reducción relativa:
De balance:
5.66% (60.48 USD)
De fondos:
16.90% (177.54 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|64
|EURJPY
|56
|GBPAUD
|25
|EURUSD
|22
|USDCHF
|14
|NZDJPY
|12
|NZDCAD
|12
|US100
|12
|AUDUSD
|11
|US30
|11
|USDCAD
|9
|AUDCAD
|7
|GBPNZD
|7
|EURCAD
|7
|GBPUSD
|5
|NZDUSD
|5
|CHFJPY
|4
|US500
|4
|BTCUSD
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-4
|EURJPY
|-7
|GBPAUD
|11
|EURUSD
|39
|USDCHF
|16
|NZDJPY
|17
|NZDCAD
|9
|US100
|0
|AUDUSD
|18
|US30
|0
|USDCAD
|7
|AUDCAD
|8
|GBPNZD
|8
|EURCAD
|-9
|GBPUSD
|-11
|NZDUSD
|7
|CHFJPY
|-33
|US500
|0
|BTCUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|2.6K
|EURJPY
|-1.2K
|GBPAUD
|1.3K
|EURUSD
|4K
|USDCHF
|1.5K
|NZDJPY
|2.2K
|NZDCAD
|1.2K
|US100
|2.1K
|AUDUSD
|1.6K
|US30
|2K
|USDCAD
|1K
|AUDCAD
|1.2K
|GBPNZD
|1.5K
|EURCAD
|-1.3K
|GBPUSD
|-1.1K
|NZDUSD
|706
|CHFJPY
|-5.2K
|US500
|450
|BTCUSD
|800
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Mejor transacción: +19.76 USD
Peor transacción: -60 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 42
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +70.58 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -10.68 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FPMarketsLLC-Live3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 5
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
8%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
4
100%
289
94%
100%
1.46
0.27
USD
USD
17%
1:500