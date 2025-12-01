- Incremento
Total de Trades:
17
Transacciones Rentables:
16 (94.11%)
Transacciones Irrentables:
1 (5.88%)
Mejor transacción:
12.25 AUD
Peor transacción:
-2.78 AUD
Beneficio Bruto:
73.90 AUD (3 420 pips)
Pérdidas Brutas:
-4.85 AUD (86 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (54.77 AUD)
Beneficio máximo consecutivo:
54.77 AUD (10)
Ratio de Sharpe:
1.10
Actividad comercial:
99.46%
Carga máxima del depósito:
83.38%
Último trade:
15 horas
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
5 días
Factor de Recuperación:
21.99
Transacciones Largas:
11 (64.71%)
Transacciones Cortas:
6 (35.29%)
Factor de Beneficio:
15.24
Beneficio Esperado:
4.06 AUD
Beneficio medio:
4.62 AUD
Pérdidas medias:
-4.85 AUD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-2.78 AUD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2.78 AUD (1)
Crecimiento al mes:
6.96%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.09 AUD
Máxima:
3.14 AUD (0.31%)
Reducción relativa:
De balance:
0.28% (2.87 AUD)
De fondos:
13.76% (140.34 AUD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD.a
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD.a
|53
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD.a
|3.3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsAU-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
.
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
7%
0
0
USD
USD
1.1K
AUD
AUD
4
0%
17
94%
99%
15.23
4.06
AUD
AUD
14%
1:30