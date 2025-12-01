- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
445
Transacciones Rentables:
293 (65.84%)
Transacciones Irrentables:
152 (34.16%)
Mejor transacción:
84.30 USD
Peor transacción:
-96.54 USD
Beneficio Bruto:
2 290.33 USD (674 550 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 130.16 USD (507 142 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (86.09 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
142.50 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
81.28%
Carga máxima del depósito:
85.31%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
86
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
0.40
Transacciones Largas:
230 (51.69%)
Transacciones Cortas:
215 (48.31%)
Factor de Beneficio:
1.08
Beneficio Esperado:
0.36 USD
Beneficio medio:
7.82 USD
Pérdidas medias:
-14.01 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-384.47 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-384.47 USD (13)
Crecimiento al mes:
9.15%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
397.37 USD (38.51%)
Reducción relativa:
De balance:
17.81% (397.37 USD)
De fondos:
32.21% (626.01 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|123
|EURUSD
|95
|XAUUSD
|72
|EURGBP
|37
|AUDJPY
|32
|EURJPY
|23
|GBPJPY
|16
|BTCUSD
|16
|USDJPY
|15
|AUDUSD
|14
|AUDCAD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD
|33
|EURUSD
|50
|XAUUSD
|178
|EURGBP
|102
|AUDJPY
|33
|EURJPY
|73
|GBPJPY
|-241
|BTCUSD
|-9
|USDJPY
|-98
|AUDUSD
|39
|AUDCAD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD
|111
|EURUSD
|253
|XAUUSD
|118K
|EURGBP
|907
|AUDJPY
|-835
|EURJPY
|1.8K
|GBPJPY
|-3.2K
|BTCUSD
|53K
|USDJPY
|-3.2K
|AUDUSD
|539
|AUDCAD
|-8
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +84.30 USD
Peor transacción: -97 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 13
Beneficio máximo consecutivo: +86.09 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -384.47 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
TitanFX-MT5-01
|15.50 × 2
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|53.89 × 157
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
9%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
4
0%
445
65%
81%
1.07
0.36
USD
USD
32%
1:200