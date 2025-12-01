SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / DRAGONFLY
Mochamad Zamroni

DRAGONFLY

Mochamad Zamroni
0 comentarios
Fiabilidad
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 9%
Exness-MT5Real31
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
445
Transacciones Rentables:
293 (65.84%)
Transacciones Irrentables:
152 (34.16%)
Mejor transacción:
84.30 USD
Peor transacción:
-96.54 USD
Beneficio Bruto:
2 290.33 USD (674 550 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 130.16 USD (507 142 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (86.09 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
142.50 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
81.28%
Carga máxima del depósito:
85.31%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
86
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
0.40
Transacciones Largas:
230 (51.69%)
Transacciones Cortas:
215 (48.31%)
Factor de Beneficio:
1.08
Beneficio Esperado:
0.36 USD
Beneficio medio:
7.82 USD
Pérdidas medias:
-14.01 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-384.47 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-384.47 USD (13)
Crecimiento al mes:
9.15%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
397.37 USD (38.51%)
Reducción relativa:
De balance:
17.81% (397.37 USD)
De fondos:
32.21% (626.01 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 123
EURUSD 95
XAUUSD 72
EURGBP 37
AUDJPY 32
EURJPY 23
GBPJPY 16
BTCUSD 16
USDJPY 15
AUDUSD 14
AUDCAD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 33
EURUSD 50
XAUUSD 178
EURGBP 102
AUDJPY 33
EURJPY 73
GBPJPY -241
BTCUSD -9
USDJPY -98
AUDUSD 39
AUDCAD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 111
EURUSD 253
XAUUSD 118K
EURGBP 907
AUDJPY -835
EURJPY 1.8K
GBPJPY -3.2K
BTCUSD 53K
USDJPY -3.2K
AUDUSD 539
AUDCAD -8
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +84.30 USD
Peor transacción: -97 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 13
Beneficio máximo consecutivo: +86.09 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -384.47 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real
0.00 × 4
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
TitanFX-MT5-01
15.50 × 2
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
53.89 × 157
ICMarketsSC-MT5-2
96.00 × 1
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.26 08:08
No swaps are charged on the signal account
2025.12.22 09:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.21 09:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 13:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 08:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 07:03
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.01 07:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 07:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
DRAGONFLY
30 USD al mes
9%
0
0
USD
1.9K
USD
4
0%
445
65%
81%
1.07
0.36
USD
32%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.