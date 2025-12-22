SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Agni Amfx
Agni Mulyana

Agni Amfx

Agni Mulyana
1 comentario
Fiabilidad
9 semanas
2 / 947 USD
Copiar por 100 USD al mes
incremento desde 2025 115%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
127
Transacciones Rentables:
88 (69.29%)
Transacciones Irrentables:
39 (30.71%)
Mejor transacción:
2 176.00 USD
Peor transacción:
-445.00 USD
Beneficio Bruto:
21 257.30 USD (188 315 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 220.90 USD (45 898 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (1 730.90 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 283.90 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.37
Actividad comercial:
88.18%
Carga máxima del depósito:
4.19%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
18 horas
Factor de Recuperación:
20.45
Transacciones Largas:
66 (51.97%)
Transacciones Cortas:
61 (48.03%)
Factor de Beneficio:
4.07
Beneficio Esperado:
126.27 USD
Beneficio medio:
241.56 USD
Pérdidas medias:
-133.87 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-779.30 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-779.30 USD (4)
Crecimiento al mes:
34.57%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
134.90 USD
Máxima:
784.30 USD (2.39%)
Reducción relativa:
De balance:
3.44% (783.30 USD)
De fondos:
6.19% (1 376.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.dmb 123
XAGUSD.dmb 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.dmb 16K
XAGUSD.dmb -20
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.dmb 142K
XAGUSD.dmb -32
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2 176.00 USD
Peor transacción: -445 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +1 730.90 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -779.30 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "PTDidiMaxBerjangka-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Evaluación media:
Bernardo Henrique Couto Rocha
1254
Bernardo Henrique Couto Rocha 2025.12.22 20:47 
 

Agni is a very skilled XAUUSD trader! I've been copying the signal for not a long time but, even in a small $350 initial balance account, it already paid the subscription (which is not the cheapest here in MQL5). This is an insanely good return. Keep up the great work!

2025.12.26 05:05
No swaps are charged on the signal account
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.01 04:52
No swaps are charged on the signal account
2025.12.01 04:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Agni Amfx
100 USD al mes
115%
2
947
USD
24K
USD
9
0%
127
69%
88%
4.07
126.27
USD
6%
1:100
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.