Total de Trades:
127
Transacciones Rentables:
88 (69.29%)
Transacciones Irrentables:
39 (30.71%)
Mejor transacción:
2 176.00 USD
Peor transacción:
-445.00 USD
Beneficio Bruto:
21 257.30 USD (188 315 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 220.90 USD (45 898 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (1 730.90 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 283.90 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.37
Actividad comercial:
88.18%
Carga máxima del depósito:
4.19%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
18 horas
Factor de Recuperación:
20.45
Transacciones Largas:
66 (51.97%)
Transacciones Cortas:
61 (48.03%)
Factor de Beneficio:
4.07
Beneficio Esperado:
126.27 USD
Beneficio medio:
241.56 USD
Pérdidas medias:
-133.87 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-779.30 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-779.30 USD (4)
Crecimiento al mes:
34.57%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
134.90 USD
Máxima:
784.30 USD (2.39%)
Reducción relativa:
De balance:
3.44% (783.30 USD)
De fondos:
6.19% (1 376.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.dmb
|123
|XAGUSD.dmb
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.dmb
|16K
|XAGUSD.dmb
|-20
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.dmb
|142K
|XAGUSD.dmb
|-32
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Mejor transacción: +2 176.00 USD
Peor transacción: -445 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +1 730.90 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -779.30 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "PTDidiMaxBerjangka-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Agni is a very skilled XAUUSD trader! I've been copying the signal for not a long time but, even in a small $350 initial balance account, it already paid the subscription (which is not the cheapest here in MQL5). This is an insanely good return. Keep up the great work!