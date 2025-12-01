- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
124
Transacciones Rentables:
66 (53.22%)
Transacciones Irrentables:
58 (46.77%)
Mejor transacción:
183.10 HKD
Peor transacción:
-160.00 HKD
Beneficio Bruto:
1 871.30 HKD (149 088 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 971.19 HKD (308 793 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (188.80 HKD)
Beneficio máximo consecutivo:
326.97 HKD (8)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
11.76%
Carga máxima del depósito:
75.83%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
38
Tiempo medio de espera:
32 minutos
Factor de Recuperación:
-0.21
Transacciones Largas:
38 (30.65%)
Transacciones Cortas:
86 (69.35%)
Factor de Beneficio:
0.95
Beneficio Esperado:
-0.81 HKD
Beneficio medio:
28.35 HKD
Pérdidas medias:
-33.99 HKD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-198.20 HKD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-252.00 HKD (4)
Crecimiento al mes:
-8.89%
Trading algorítmico:
70%
Reducción de balance:
Absoluto:
434.57 HKD
Máxima:
470.00 HKD (87.78%)
Reducción relativa:
De balance:
45.41% (470.00 HKD)
De fondos:
36.61% (352.24 HKD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|HK50.r
|104
|BTCUSD
|15
|NAS100.r
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|HK50.r
|-40
|BTCUSD
|-10
|NAS100.r
|38
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|HK50.r
|-210
|BTCUSD
|-186K
|NAS100.r
|26K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +183.10 HKD
Peor transacción: -160 HKD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +188.80 HKD
Pérdidas máximas consecutivas: -198.20 HKD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-9%
0
0
USD
USD
900
HKD
HKD
4
70%
124
53%
12%
0.94
-0.81
HKD
HKD
45%
1:500