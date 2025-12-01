SeñalesSecciones
Kwok Wah Richard Lo

Receiver Hand

Kwok Wah Richard Lo
0 comentarios
4 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -9%
VantageInternational-Live 7
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
124
Transacciones Rentables:
66 (53.22%)
Transacciones Irrentables:
58 (46.77%)
Mejor transacción:
183.10 HKD
Peor transacción:
-160.00 HKD
Beneficio Bruto:
1 871.30 HKD (149 088 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 971.19 HKD (308 793 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (188.80 HKD)
Beneficio máximo consecutivo:
326.97 HKD (8)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
11.76%
Carga máxima del depósito:
75.83%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
38
Tiempo medio de espera:
32 minutos
Factor de Recuperación:
-0.21
Transacciones Largas:
38 (30.65%)
Transacciones Cortas:
86 (69.35%)
Factor de Beneficio:
0.95
Beneficio Esperado:
-0.81 HKD
Beneficio medio:
28.35 HKD
Pérdidas medias:
-33.99 HKD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-198.20 HKD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-252.00 HKD (4)
Crecimiento al mes:
-8.89%
Trading algorítmico:
70%
Reducción de balance:
Absoluto:
434.57 HKD
Máxima:
470.00 HKD (87.78%)
Reducción relativa:
De balance:
45.41% (470.00 HKD)
De fondos:
36.61% (352.24 HKD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
HK50.r 104
BTCUSD 15
NAS100.r 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
HK50.r -40
BTCUSD -10
NAS100.r 38
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
HK50.r -210
BTCUSD -186K
NAS100.r 26K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +183.10 HKD
Peor transacción: -160 HKD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +188.80 HKD
Pérdidas máximas consecutivas: -198.20 HKD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2025.12.24 03:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 02:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 11:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 04:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 03:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 03:52
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.01 03:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 03:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
