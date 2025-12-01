- Incremento
Total de Trades:
39
Transacciones Rentables:
26 (66.66%)
Transacciones Irrentables:
13 (33.33%)
Mejor transacción:
1 036.63 USD
Peor transacción:
-474.32 USD
Beneficio Bruto:
1 912.69 USD (336 756 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 654.85 USD (290 489 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (1 645.63 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 645.63 USD (7)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Actividad comercial:
21.08%
Carga máxima del depósito:
16.48%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
-0.30
Transacciones Largas:
33 (84.62%)
Transacciones Cortas:
6 (15.38%)
Factor de Beneficio:
0.72
Beneficio Esperado:
-19.03 USD
Beneficio medio:
73.57 USD
Pérdidas medias:
-204.22 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-1 740.21 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 740.21 USD (7)
Crecimiento al mes:
-8.17%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 402.88 USD
Máxima:
2 443.24 USD (24.33%)
Reducción relativa:
De balance:
27.02% (2 442.45 USD)
De fondos:
13.88% (1 243.82 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|29
|BTCUSD
|6
|USDCAD
|2
|ETHUSD
|1
|USDJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-1.8K
|BTCUSD
|1.4K
|USDCAD
|-432
|ETHUSD
|-1
|USDJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-162K
|BTCUSD
|208K
|USDCAD
|-299
|ETHUSD
|-80
|USDJPY
|21
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Mejor transacción: +1 036.63 USD
Peor transacción: -474 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +1 645.63 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 740.21 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
TitanFX-MT5-01
|15.50 × 2
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|54.24 × 156
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
No hay comentarios
