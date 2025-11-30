SeñalesSecciones
Henry Latourrette

AquaTrends Crypto

Henry Latourrette
0 comentarios
7 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -12%
XBTFX-MetaTrader5
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
88
Transacciones Rentables:
24 (27.27%)
Transacciones Irrentables:
64 (72.73%)
Mejor transacción:
0.88 UST
Peor transacción:
-0.67 UST
Beneficio Bruto:
9.30 UST (351 379 pips)
Pérdidas Brutas:
-14.82 UST (288 886 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (2.16 UST)
Beneficio máximo consecutivo:
2.37 UST (4)
Ratio de Sharpe:
-0.13
Actividad comercial:
90.89%
Carga máxima del depósito:
3.39%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
18
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
-0.86
Transacciones Largas:
40 (45.45%)
Transacciones Cortas:
48 (54.55%)
Factor de Beneficio:
0.63
Beneficio Esperado:
-0.06 UST
Beneficio medio:
0.39 UST
Pérdidas medias:
-0.23 UST
Máximo de pérdidas consecutivas:
17 (-4.07 UST)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4.07 UST (17)
Crecimiento al mes:
-4.81%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
6.25 UST
Máxima:
6.45 UST (32.96%)
Reducción relativa:
De balance:
17.16% (3.36 UST)
De fondos:
1.92% (0.87 UST)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XRPUSD 42
SOLUSD 15
LNKUSD 12
DOGUSD 10
ADAUSD 9
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XRPUSD 1
SOLUSD -3
LNKUSD -2
DOGUSD -1
ADAUSD 0
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XRPUSD 64K
SOLUSD -4.8K
LNKUSD -1.2K
DOGUSD -765
ADAUSD 4.9K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +0.88 UST
Peor transacción: -1 UST
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 17
Beneficio máximo consecutivo: +2.16 UST
Pérdidas máximas consecutivas: -4.07 UST

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XBTFX-MetaTrader5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

I trade the top 5 most liquid cryptocurrencies using a daily trend-following approach. Every position is taken manually, with small risk per trade and a disciplined trailing stop-loss to protect profits and limit downside. This signal focuses on steady, controlled growth by staying aligned with major daily trends.

No hay comentarios
2025.11.30 23:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
