Budi Setiawan S Si

BBMA Super Trend

Budi Setiawan S Si
0 comentarios
Fiabilidad
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 6%
FBS-Real-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
164
Transacciones Rentables:
134 (81.70%)
Transacciones Irrentables:
30 (18.29%)
Mejor transacción:
11.87 USD
Peor transacción:
-8.12 USD
Beneficio Bruto:
169.63 USD (19 055 pips)
Pérdidas Brutas:
-46.44 USD (6 832 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (32.77 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
32.77 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.39
Actividad comercial:
93.46%
Carga máxima del depósito:
1.57%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
29
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
10.67
Transacciones Largas:
130 (79.27%)
Transacciones Cortas:
34 (20.73%)
Factor de Beneficio:
3.65
Beneficio Esperado:
0.75 USD
Beneficio medio:
1.27 USD
Pérdidas medias:
-1.55 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-5.89 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-11.55 USD (3)
Crecimiento al mes:
6.16%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
11.55 USD (0.54%)
Reducción relativa:
De balance:
0.54% (11.55 USD)
De fondos:
2.36% (47.64 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 24
EURUSD 18
NZDJPY 13
EURJPY 12
CHFJPY 11
GBPAUD 11
EURAUD 9
AUDJPY 9
AUDCAD 9
CADJPY 8
GBPUSD 8
AUDNZD 6
AUDUSD 6
USDCHF 4
EURCAD 3
AUDCHF 3
USDCAD 3
GBPNZD 2
EURNZD 2
NZDUSD 1
EURGBP 1
GBPCAD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY 16
EURUSD 17
NZDJPY 13
EURJPY 11
CHFJPY 7
GBPAUD 9
EURAUD 6
AUDJPY 6
AUDCAD 6
CADJPY 5
GBPUSD 11
AUDNZD 4
AUDUSD 7
USDCHF 5
EURCAD 2
AUDCHF 2
USDCAD 2
GBPNZD 1
EURNZD -8
NZDUSD 1
EURGBP -2
GBPCAD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY 1.5K
EURUSD 1.7K
NZDJPY 897
EURJPY 1.7K
CHFJPY 1.1K
GBPAUD 149
EURAUD 982
AUDJPY 903
AUDCAD 888
CADJPY 820
GBPUSD 518
AUDNZD 206
AUDUSD 715
USDCHF 398
EURCAD 302
AUDCHF 168
USDCAD 301
GBPNZD 200
EURNZD -1.2K
NZDUSD 100
EURGBP -175
GBPCAD 99
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +11.87 USD
Peor transacción: -8 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +32.77 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -5.89 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
VARIANSE-Main
0.00 × 1
AnzoCapital-Live
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 3
Exness-Real11
0.00 × 1
InfinoxCapital-DemoBHS
0.00 × 1
FTT-Live2
0.00 × 4
GKFX-Live-5
0.00 × 1
ConvergenceHKGroup-Live
0.00 × 1
ICMCapital-Real
0.00 × 2
RistonCapital-Real
0.00 × 1
FXCC-Live
0.00 × 5
JPMarkets-Live
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 9
Alpari-Trade
0.00 × 1
GDMFX-Live
0.00 × 7
ACYSecurities-Live
0.00 × 5
Headway-Real
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
OANDA-Japan Live
0.00 × 14
Exness-Real5
0.00 × 12
Youtradefx-Real
0.00 × 5
Exness-Real18
0.00 × 10
otros 384...
No hay comentarios
2025.12.08 01:14
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.04 01:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 03:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 02:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 01:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 14:12
Share of trading days is too low
2025.12.02 14:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 13:12
Share of trading days is too low
2025.12.02 13:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.30 06:39
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 06:39
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 06:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.30 06:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.30 06:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.