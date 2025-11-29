- Incremento
Total de Trades:
1 518
Transacciones Rentables:
987 (65.01%)
Transacciones Irrentables:
531 (34.98%)
Mejor transacción:
4.13 USD
Peor transacción:
-4.65 USD
Beneficio Bruto:
3 229.63 USD (489 760 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 204.68 USD (321 957 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
326 (824.69 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
824.69 USD (326)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
92.60%
Carga máxima del depósito:
14.44%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
211
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
1.09
Transacciones Largas:
715 (47.10%)
Transacciones Cortas:
803 (52.90%)
Factor de Beneficio:
1.46
Beneficio Esperado:
0.68 USD
Beneficio medio:
3.27 USD
Pérdidas medias:
-4.15 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
113 (-458.26 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-458.26 USD (113)
Crecimiento al mes:
46.47%
Trading algorítmico:
77%
Reducción de balance:
Absoluto:
359.70 USD
Máxima:
943.59 USD (26.28%)
Reducción relativa:
De balance:
43.24% (943.74 USD)
De fondos:
13.54% (247.36 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURAUD+
|1518
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURAUD+
|1K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURAUD+
|168K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
