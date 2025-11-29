SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Cryptowanlanid EURAUD
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid EURAUD

Nuttapon Maneechote
0 comentarios
Fiabilidad
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 46%
VantageInternational-Live 3
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 518
Transacciones Rentables:
987 (65.01%)
Transacciones Irrentables:
531 (34.98%)
Mejor transacción:
4.13 USD
Peor transacción:
-4.65 USD
Beneficio Bruto:
3 229.63 USD (489 760 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 204.68 USD (321 957 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
326 (824.69 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
824.69 USD (326)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
92.60%
Carga máxima del depósito:
14.44%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
211
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
1.09
Transacciones Largas:
715 (47.10%)
Transacciones Cortas:
803 (52.90%)
Factor de Beneficio:
1.46
Beneficio Esperado:
0.68 USD
Beneficio medio:
3.27 USD
Pérdidas medias:
-4.15 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
113 (-458.26 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-458.26 USD (113)
Crecimiento al mes:
46.47%
Trading algorítmico:
77%
Reducción de balance:
Absoluto:
359.70 USD
Máxima:
943.59 USD (26.28%)
Reducción relativa:
De balance:
43.24% (943.74 USD)
De fondos:
13.54% (247.36 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURAUD+ 1518
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURAUD+ 1K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURAUD+ 168K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +4.13 USD
Peor transacción: -5 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 326
Máximo de pérdidas consecutivas: 113
Beneficio máximo consecutivo: +824.69 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -458.26 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2026.01.08 23:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 10:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 06:08
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.08 05:05
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.08 05:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 04:05
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.08 03:05
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.05 02:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 23:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 01:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.02 00:44
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.01 23:44
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 16:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 16:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 16:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 16:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 15:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 15:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 18:54
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 18:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Cryptowanlanid EURAUD
30 USD al mes
46%
0
0
USD
1.9K
USD
6
77%
1 518
65%
93%
1.46
0.68
USD
43%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.