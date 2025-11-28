- Incremento
Total de Trades:
45
Transacciones Rentables:
44 (97.77%)
Transacciones Irrentables:
1 (2.22%)
Mejor transacción:
130.13 PLN
Peor transacción:
-15.49 PLN
Beneficio Bruto:
1 767.31 PLN (2 665 pips)
Pérdidas Brutas:
-15.49 PLN (592 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
30 (1 349.77 PLN)
Beneficio máximo consecutivo:
1 349.77 PLN (30)
Ratio de Sharpe:
1.22
Actividad comercial:
93.31%
Carga máxima del depósito:
25.74%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
23 horas
Factor de Recuperación:
113.09
Transacciones Largas:
37 (82.22%)
Transacciones Cortas:
8 (17.78%)
Factor de Beneficio:
114.09
Beneficio Esperado:
38.93 PLN
Beneficio medio:
40.17 PLN
Pérdidas medias:
-15.49 PLN
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-15.49 PLN)
Pérdidas máximas consecutivas:
-15.49 PLN (1)
Crecimiento al mes:
9.55%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 PLN
Máxima:
15.49 PLN (0.14%)
Reducción relativa:
De balance:
0.14% (15.49 PLN)
De fondos:
3.76% (1 191.22 PLN)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD.pro
|30
|USDCAD.pro
|6
|EURPLN.pro
|4
|GOLD.pro
|2
|CADJPY.pro
|1
|EURGBP.pro
|1
|EURUSD.pro
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD.pro
|402
|USDCAD.pro
|64
|EURPLN.pro
|42
|GOLD.pro
|2
|CADJPY.pro
|1
|EURGBP.pro
|9
|EURUSD.pro
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD.pro
|1.4K
|USDCAD.pro
|456
|EURPLN.pro
|91
|GOLD.pro
|37
|CADJPY.pro
|84
|EURGBP.pro
|43
|EURUSD.pro
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OANDATMS-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Fully automatic multi-pair trading signal managed by my The Moon Ladder EA.
