Pawel Parys

The Moon Ladder

Pawel Parys
0 comentarios
Fiabilidad
5 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 11%
OANDATMS-MT5
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
45
Transacciones Rentables:
44 (97.77%)
Transacciones Irrentables:
1 (2.22%)
Mejor transacción:
130.13 PLN
Peor transacción:
-15.49 PLN
Beneficio Bruto:
1 767.31 PLN (2 665 pips)
Pérdidas Brutas:
-15.49 PLN (592 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
30 (1 349.77 PLN)
Beneficio máximo consecutivo:
1 349.77 PLN (30)
Ratio de Sharpe:
1.22
Actividad comercial:
93.31%
Carga máxima del depósito:
25.74%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
23 horas
Factor de Recuperación:
113.09
Transacciones Largas:
37 (82.22%)
Transacciones Cortas:
8 (17.78%)
Factor de Beneficio:
114.09
Beneficio Esperado:
38.93 PLN
Beneficio medio:
40.17 PLN
Pérdidas medias:
-15.49 PLN
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-15.49 PLN)
Pérdidas máximas consecutivas:
-15.49 PLN (1)
Crecimiento al mes:
9.55%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 PLN
Máxima:
15.49 PLN (0.14%)
Reducción relativa:
De balance:
0.14% (15.49 PLN)
De fondos:
3.76% (1 191.22 PLN)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD.pro 30
USDCAD.pro 6
EURPLN.pro 4
GOLD.pro 2
CADJPY.pro 1
EURGBP.pro 1
EURUSD.pro 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD.pro 402
USDCAD.pro 64
EURPLN.pro 42
GOLD.pro 2
CADJPY.pro 1
EURGBP.pro 9
EURUSD.pro 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD.pro 1.4K
USDCAD.pro 456
EURPLN.pro 91
GOLD.pro 37
CADJPY.pro 84
EURGBP.pro 43
EURUSD.pro 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +130.13 PLN
Peor transacción: -15 PLN
Máximo de ganancias consecutivas: 30
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +1 349.77 PLN
Pérdidas máximas consecutivas: -15.49 PLN

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OANDATMS-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Fully automatic multi-pair trading signal managed by my The Moon Ladder EA.


2025.12.09 16:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.28 09:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 09:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
The Moon Ladder
30 USD al mes
11%
0
0
USD
32K
PLN
5
100%
45
97%
93%
114.09
38.93
PLN
4%
1:100
