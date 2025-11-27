SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Masbamzfx System 2
Bambang Cahbiantoro

Masbamzfx System 2

Bambang Cahbiantoro
0 comentarios
Fiabilidad
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD al mes
incremento desde 2025 4%
FPMarketsLLC-Live4
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
81
Transacciones Rentables:
57 (70.37%)
Transacciones Irrentables:
24 (29.63%)
Mejor transacción:
1 933.00 JPY
Peor transacción:
-1 602.00 JPY
Beneficio Bruto:
5 197.00 JPY (3 536 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 661.00 JPY (2 843 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (458.00 JPY)
Beneficio máximo consecutivo:
2 081.00 JPY (2)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
1.76%
Carga máxima del depósito:
45.68%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
9 minutos
Factor de Recuperación:
0.14
Transacciones Largas:
76 (93.83%)
Transacciones Cortas:
5 (6.17%)
Factor de Beneficio:
1.11
Beneficio Esperado:
6.62 JPY
Beneficio medio:
91.18 JPY
Pérdidas medias:
-194.21 JPY
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-31.00 JPY)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 606.00 JPY (2)
Crecimiento al mes:
3.57%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
307.00 JPY
Máxima:
3 798.00 JPY (19.64%)
Reducción relativa:
De balance:
19.64% (3 798.00 JPY)
De fondos:
8.09% (1 511.00 JPY)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 79
GBPCHF 1
CHFJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 7
GBPCHF -3
CHFJPY 0
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 842
GBPCHF -156
CHFJPY 17
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 933.00 JPY
Peor transacción: -1 602 JPY
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +458.00 JPY
Pérdidas máximas consecutivas: -31.00 JPY

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FPMarketsLLC-Live4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.33 × 3
Axi-US12-Live
0.40 × 10
FPMarketsSC-Live4
1.00 × 4
ICMarketsSC-Live17
1.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
1.17 × 6
ICMarketsSC-Live26
1.40 × 5
FPMarketsLLC-Live4
1.50 × 76
VantageInternational-Live 3
1.50 × 2
RoboForex-ECN
3.33 × 3
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
Fyntura-Live
12.00 × 13
OctaFX-Real3
27.00 × 1
One Shoot System with TP and SL, no averaging, no hadging, no mattingle, no dangerous system 
No hay comentarios
2025.12.22 00:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 23:16
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.05 00:11
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.04 00:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 01:09
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 23:58
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 00:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.30 23:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.27 05:28
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.27 05:28
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.27 05:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 05:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Masbamzfx System 2
1000 USD al mes
4%
0
0
USD
16K
JPY
4
100%
81
70%
2%
1.11
6.62
JPY
20%
1:100
