Fitri Yansyah

Fikristrong77

Fitri Yansyah
0 comentarios
Fiabilidad
18 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 63%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
427
Transacciones Rentables:
192 (44.96%)
Transacciones Irrentables:
235 (55.04%)
Mejor transacción:
1 496.77 USD
Peor transacción:
-408.81 USD
Beneficio Bruto:
41 604.71 USD (724 773 pips)
Pérdidas Brutas:
-35 229.14 USD (581 230 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (2 454.24 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 185.77 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
98.59%
Carga máxima del depósito:
51.92%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
36
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
0.68
Transacciones Largas:
304 (71.19%)
Transacciones Cortas:
123 (28.81%)
Factor de Beneficio:
1.18
Beneficio Esperado:
14.93 USD
Beneficio medio:
216.69 USD
Pérdidas medias:
-149.91 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
17 (-2 839.81 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 887.81 USD (16)
Crecimiento al mes:
-51.65%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
9 407.00 USD (50.18%)
Reducción relativa:
De balance:
77.67% (9 407.00 USD)
De fondos:
24.73% (822.35 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 380
EURJPY 10
USDJPY 7
GBPJPY 6
NZDJPY 6
CHFJPY 5
AUDJPY 5
CADJPY 3
GBPUSD 2
NQ100.R 2
EURUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 7.6K
EURJPY 110
USDJPY -209
GBPJPY -588
NZDJPY 68
CHFJPY -506
AUDJPY -47
CADJPY -58
GBPUSD 112
NQ100.R -76
EURUSD -48
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 172K
EURJPY 2.7K
USDJPY -3.1K
GBPJPY -9.7K
NZDJPY 1.8K
CHFJPY -8.2K
AUDJPY -1K
CADJPY -1K
GBPUSD 1.5K
NQ100.R -11K
EURUSD -499
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 496.77 USD
Peor transacción: -409 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 16
Beneficio máximo consecutivo: +2 454.24 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 839.81 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

QTrade-Classic Server
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 9
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 23
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
otros 314...
2025.12.11 15:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.93% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 06:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 00:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.93% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 20:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.07 19:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.04 20:02
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.96% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
