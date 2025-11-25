SeñalesSecciones
Azhar Mustofa

Uaen Me77

Azhar Mustofa
0 comentarios
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -61%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
115
Transacciones Rentables:
32 (27.82%)
Transacciones Irrentables:
83 (72.17%)
Mejor transacción:
500.00 USD
Peor transacción:
-51.08 USD
Beneficio Bruto:
1 294.97 USD (79 023 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 403.51 USD (136 479 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (207.25 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
500.00 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
26.81%
Carga máxima del depósito:
162.78%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
36
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
-0.12
Transacciones Largas:
96 (83.48%)
Transacciones Cortas:
19 (16.52%)
Factor de Beneficio:
0.92
Beneficio Esperado:
-0.94 USD
Beneficio medio:
40.47 USD
Pérdidas medias:
-16.91 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
21 (-404.56 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-458.06 USD (20)
Crecimiento al mes:
-10.93%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
643.66 USD
Máxima:
872.40 USD (184.15%)
Reducción relativa:
De balance:
86.40% (872.40 USD)
De fondos:
80.18% (26.50 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD_MRG 92
GBPUSD_MRG 7
GBPJPY_MRG 4
USDJPY_MRG 3
EURNZD_MRG 3
USDCAD_MRG 2
USDCHF_MRG 2
EURJPY_MRG 1
CHFJPY_MRG 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD_MRG -159
GBPUSD_MRG -18
GBPJPY_MRG 34
USDJPY_MRG 31
EURNZD_MRG 16
USDCAD_MRG -11
USDCHF_MRG 3
EURJPY_MRG -2
CHFJPY_MRG -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD_MRG -60K
GBPUSD_MRG -936
GBPJPY_MRG 1.9K
USDJPY_MRG 1.6K
EURNZD_MRG 851
USDCAD_MRG -512
USDCHF_MRG 80
EURJPY_MRG -81
CHFJPY_MRG -319
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +500.00 USD
Peor transacción: -51 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 20
Beneficio máximo consecutivo: +207.25 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -404.56 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

just trader
No hay comentarios
2025.12.29 18:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 17:26
High current drawdown in 70% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 02:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.10 12:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 11:07
No swaps are charged on the signal account
2025.12.07 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 12:42
High current drawdown in 8200% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 20:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 20:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.02 07:31
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.02 07:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 15:36
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 15:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 16:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 15:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 02:41
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.11.25 02:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.25 02:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
