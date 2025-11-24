- Incremento
Total de Trades:
44 237
Transacciones Rentables:
25 753 (58.21%)
Transacciones Irrentables:
18 484 (41.78%)
Mejor transacción:
12 084.00 USD
Peor transacción:
-17 640.00 USD
Beneficio Bruto:
1 419 302.81 USD (13 261 033 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 193 345.94 USD (14 070 025 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (87.66 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
19 853.12 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
96.46%
Carga máxima del depósito:
27.81%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
552
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
7.74
Transacciones Largas:
21 131 (47.77%)
Transacciones Cortas:
23 106 (52.23%)
Factor de Beneficio:
1.19
Beneficio Esperado:
5.11 USD
Beneficio medio:
55.11 USD
Pérdidas medias:
-64.56 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-11 005.64 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-19 964.00 USD (3)
Crecimiento al mes:
7.66%
Pronóstico anual:
92.99%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 096.35 USD
Máxima:
29 188.99 USD (10.92%)
Reducción relativa:
De balance:
18.58% (25 716.89 USD)
De fondos:
57.77% (123 191.53 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|44237
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|226K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-807K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +12 084.00 USD
Peor transacción: -17 640 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +87.66 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -11 005.64 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AnzoCapital-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarkets-Live11
|0.12 × 17
|
ICMarkets-Live09
|1.99 × 377
|
Tickmill-Live02
|2.21 × 389
|
ICMarkets-Live07
|2.63 × 868
|
Tickmill-Live04
|3.21 × 359
|
ICMarkets-Live08
|3.28 × 2512
|
ICMarketsSC-Live07
|3.53 × 1809
|
AnzoCapital-Live
|3.74 × 817
|
ICMarkets-Live06
|3.83 × 82
|
Exness-Real11
|6.66 × 224
|
Exness-Real
|10.59 × 433
GoldMarket：
4 万次交易验证，这套信号，专治 “交易亏麻”还在靠感觉猜涨跌？
这套经过 41961 次实战的交易信号，用数据把 “稳赚” 焊死：净盈利 20.9 万。
它专治你的交易痛点：不用盯盘熬夜，直接给开仓 / 平仓指令；多空双向通吃，行情涨跌都能啃利润；
小仓位 + 高胜率，多空双向稳吃利润，无情绪、风险低。靠它避开 “扛单爆仓”，复刻账户曲线 “稳步上坡”。
让 4 万笔实盘为你打工，今天开始，做信号的主人，不再做情绪的奴隶。
跟单资金 16000 以上或者大约信号源的资金采用 1 倍跟单，点差不要超过 32。
