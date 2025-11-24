SeñalesSecciones
Zhu He Li

GoldMarket

Zhu He Li
0 comentarios
Fiabilidad
57 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 300 USD al mes
incremento desde 2024 1 502%
AnzoCapital-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
44 237
Transacciones Rentables:
25 753 (58.21%)
Transacciones Irrentables:
18 484 (41.78%)
Mejor transacción:
12 084.00 USD
Peor transacción:
-17 640.00 USD
Beneficio Bruto:
1 419 302.81 USD (13 261 033 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 193 345.94 USD (14 070 025 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (87.66 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
19 853.12 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
96.46%
Carga máxima del depósito:
27.81%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
552
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
7.74
Transacciones Largas:
21 131 (47.77%)
Transacciones Cortas:
23 106 (52.23%)
Factor de Beneficio:
1.19
Beneficio Esperado:
5.11 USD
Beneficio medio:
55.11 USD
Pérdidas medias:
-64.56 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-11 005.64 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-19 964.00 USD (3)
Crecimiento al mes:
7.66%
Pronóstico anual:
92.99%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 096.35 USD
Máxima:
29 188.99 USD (10.92%)
Reducción relativa:
De balance:
18.58% (25 716.89 USD)
De fondos:
57.77% (123 191.53 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 44237
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 226K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -807K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +12 084.00 USD
Peor transacción: -17 640 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +87.66 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -11 005.64 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AnzoCapital-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live11
0.12 × 17
ICMarkets-Live09
1.99 × 377
Tickmill-Live02
2.21 × 389
ICMarkets-Live07
2.63 × 868
Tickmill-Live04
3.21 × 359
ICMarkets-Live08
3.28 × 2512
ICMarketsSC-Live07
3.53 × 1809
AnzoCapital-Live
3.74 × 817
ICMarkets-Live06
3.83 × 82
Exness-Real11
6.66 × 224
Exness-Real
10.59 × 433
GoldMarket：

4 万次交易验证，这套信号，专治 “交易亏麻”还在靠感觉猜涨跌？

这套经过 41961 次实战的交易信号，用数据把 “稳赚” 焊死：净盈利 20.9 万。

它专治你的交易痛点：不用盯盘熬夜，直接给开仓 / 平仓指令；多空双向通吃，行情涨跌都能啃利润；

小仓位 + 高胜率，多空双向稳吃利润，无情绪、风险低。靠它避开 “扛单爆仓”，复刻账户曲线 “稳步上坡”。

让 4 万笔实盘为你打工，今天开始，做信号的主人，不再做情绪的奴隶。

跟单资金 16000 以上或者大约信号源的资金采用 1 倍跟单，点差不要超过 32。


No hay comentarios
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 02:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 01:50
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 17:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.