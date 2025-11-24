SeñalesSecciones
Zhang Zhuo

Polaris Alpha Copy1

Zhang Zhuo
0 comentarios
Fiabilidad
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD al mes
incremento desde 2025 78%
Tickmill-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
211
Transacciones Rentables:
154 (72.98%)
Transacciones Irrentables:
57 (27.01%)
Mejor transacción:
160.02 USD
Peor transacción:
-96.65 USD
Beneficio Bruto:
3 077.91 USD (98 625 pips)
Pérdidas Brutas:
-923.17 USD (38 156 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (151.61 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
365.44 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.37
Actividad comercial:
76.75%
Carga máxima del depósito:
15.69%
Último trade:
30 minutos
Trades a la semana:
45
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
12.66
Transacciones Largas:
191 (90.52%)
Transacciones Cortas:
20 (9.48%)
Factor de Beneficio:
3.33
Beneficio Esperado:
10.21 USD
Beneficio medio:
19.99 USD
Pérdidas medias:
-16.20 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-82.90 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-169.70 USD (3)
Crecimiento al mes:
43.60%
Trading algorítmico:
76%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.54 USD
Máxima:
170.25 USD (3.02%)
Reducción relativa:
De balance:
5.43% (170.05 USD)
De fondos:
11.52% (544.98 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 163
GBPUSD 28
AUDCAD 17
USDJPY 2
AUDUSD 1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 2K
GBPUSD 170
AUDCAD 27
USDJPY -51
AUDUSD 0
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 53K
GBPUSD 6.7K
AUDCAD 968
USDJPY -143
AUDUSD 3
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +160.02 USD
Peor transacción: -97 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +151.61 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -82.90 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.00 × 1
RannForex-Server
0.00 × 4
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.25 × 4
FusionMarkets-Live
0.27 × 82
CapitalPointTrading-MT5-4
0.34 × 93
TickmillEU-Live
0.40 × 5
itexsys-Platform
0.43 × 7
OxSecurities-Live
0.67 × 3
EquitiBrokerageSC-Live
0.87 × 103
Darwinex-Live
0.93 × 313
Exness-MT5Real8
0.99 × 176
VTMarkets-Live 2
1.20 × 5
VTMarkets-Live
1.50 × 2
Exness-MT5Real7
1.54 × 13
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 20
RHCInvestments-Metadoro
1.80 × 10
DerivSVG-Server
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.11 × 227
Tickmill-Live
2.17 × 18255
DooTechnology-Live
2.19 × 64
RoboForex-ECN
2.23 × 116
ICMarketsSC-MT5-2
2.28 × 1090
otros 66...
https://stats.tmsocial.net/widgets/ratings/4471?widgetKey=social_platform_ratings
No hay comentarios
2025.12.29 00:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.25 08:44
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 14:48
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 14:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 08:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 08:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 10:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.03 10:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.26 07:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.25 00:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 22:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 21:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 19:21
Share of trading days is too low
2025.11.24 19:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.24 19:21
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 15:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 15:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 15:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.24 15:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 15:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
