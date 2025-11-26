SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Copy Trader Signals MT5
Aristoteles Franca

Copy Trader Signals MT5

Aristoteles Franca
0 comentarios
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -24%
TickmillUK-Live
1:20
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
320
Transacciones Rentables:
228 (71.25%)
Transacciones Irrentables:
92 (28.75%)
Mejor transacción:
7.10 EUR
Peor transacción:
-27.74 EUR
Beneficio Bruto:
204.38 EUR (560 017 pips)
Pérdidas Brutas:
-373.95 EUR (25 219 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (11.41 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
11.70 EUR (12)
Ratio de Sharpe:
-0.15
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
199.78%
Último trade:
15 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
-0.68
Transacciones Largas:
191 (59.69%)
Transacciones Cortas:
129 (40.31%)
Factor de Beneficio:
0.55
Beneficio Esperado:
-0.53 EUR
Beneficio medio:
0.90 EUR
Pérdidas medias:
-4.06 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-85.07 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-85.07 EUR (11)
Crecimiento al mes:
-24.46%
Trading algorítmico:
82%
Reducción de balance:
Absoluto:
170.72 EUR
Máxima:
250.33 EUR (65.94%)
Reducción relativa:
De balance:
36.14% (250.33 EUR)
De fondos:
26.54% (176.92 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 81
AUDUSD 68
USDCAD 50
GBPUSD 42
NZDUSD 29
USDCHF 20
USDJPY 18
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD -62
AUDUSD -3
USDCAD -1
GBPUSD 23
NZDUSD -45
USDCHF -14
USDJPY -7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD -3.8K
AUDUSD -42
USDCAD 826
GBPUSD 1.5K
NZDUSD -2.5K
USDCHF -550
USDJPY 131
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +7.10 EUR
Peor transacción: -28 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +11.41 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -85.07 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TickmillUK-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Alpari-MT5
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 19
TickmillUK-Live
0.20 × 5
GOMarketsMU-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
3.32 × 25
AdmiralMarkets-Live
3.68 × 22
GBEbrokers-LIVE
5.33 × 3
ActivTradesCorp-Server
5.50 × 2
Tickmill-Live
12.00 × 2
Copy Signals MT5

It is intended for various copying of currency exchanges, such as:

Pair: (XAUUSD), (EURUSD), (USDCHF), (AUDUSD), (GBPUSD), (USDJPY)

Timeframe: M5, M15, M30

Minimum Lots: 0.01

Platform: MetaTrader 5

Minimum Deposit: €/$500

Account Type: Raw, Hedging, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium, or ECN

Thank you for choosing Copy Signals MT5

No hay comentarios
2025.12.18 09:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 02:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 02:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.24 12:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.24 12:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 12:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copiar

