- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
2 457
Transacciones Rentables:
1 864 (75.86%)
Transacciones Irrentables:
593 (24.14%)
Mejor transacción:
34 943.04 USD
Peor transacción:
-18 251.23 USD
Beneficio Bruto:
332 441.13 USD (1 044 059 pips)
Pérdidas Brutas:
-316 562.12 USD (1 663 217 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
34 (2 177.62 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
69 822.43 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
54.78%
Último trade:
22 horas
Trades a la semana:
180
Tiempo medio de espera:
21 horas
Factor de Recuperación:
0.10
Transacciones Largas:
1 214 (49.41%)
Transacciones Cortas:
1 243 (50.59%)
Factor de Beneficio:
1.05
Beneficio Esperado:
6.46 USD
Beneficio medio:
178.35 USD
Pérdidas medias:
-533.83 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-32 562.08 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-61 764.30 USD (15)
Crecimiento al mes:
-47.82%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
79%
Reducción de balance:
Absoluto:
7 717.52 USD
Máxima:
152 284.58 USD (34.77%)
Reducción relativa:
De balance:
75.96% (152 284.58 USD)
De fondos:
97.68% (187 873.93 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2185
|EURNZD
|28
|EURAUD
|28
|EURJPY
|24
|AUDJPY
|22
|HK50ft
|21
|CADJPY
|19
|NZDJPY
|18
|EURCAD
|16
|USDCHF
|16
|USDCAD
|11
|AUDCHF
|10
|AUDNZD
|9
|NZDCAD
|9
|NZDCHF
|8
|CADCHF
|8
|NZDUSD
|8
|AUDCAD
|7
|AUDUSD
|5
|EURCHF
|5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-11K
|EURNZD
|2.6K
|EURAUD
|3.6K
|EURJPY
|2.5K
|AUDJPY
|2.3K
|HK50ft
|167
|CADJPY
|2.1K
|NZDJPY
|866
|EURCAD
|2.4K
|USDCHF
|481
|USDCAD
|1.3K
|AUDCHF
|962
|AUDNZD
|743
|NZDCAD
|968
|NZDCHF
|1.4K
|CADCHF
|1.5K
|NZDUSD
|530
|AUDCAD
|1.3K
|AUDUSD
|948
|EURCHF
|180
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-668K
|EURNZD
|475
|EURAUD
|2.8K
|EURJPY
|2K
|AUDJPY
|3.2K
|HK50ft
|32K
|CADJPY
|1.7K
|NZDJPY
|-3K
|EURCAD
|3.8K
|USDCHF
|-1.7K
|USDCAD
|2.3K
|AUDCHF
|854
|AUDNZD
|624
|NZDCAD
|1.5K
|NZDCHF
|627
|CADCHF
|1.4K
|NZDUSD
|-1.9K
|AUDCAD
|3.2K
|AUDUSD
|1.8K
|EURCHF
|-203
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +34 943.04 USD
Peor transacción: -18 251 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 15
Beneficio máximo consecutivo: +2 177.62 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -32 562.08 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "UltimaMarkets-Live 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
FBS-Real-7
|0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
|7.64 × 11
