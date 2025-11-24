SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Golden Trader
Macy Chan

Golden Trader

Macy Chan
0 comentarios
19 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -7%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 457
Transacciones Rentables:
1 864 (75.86%)
Transacciones Irrentables:
593 (24.14%)
Mejor transacción:
34 943.04 USD
Peor transacción:
-18 251.23 USD
Beneficio Bruto:
332 441.13 USD (1 044 059 pips)
Pérdidas Brutas:
-316 562.12 USD (1 663 217 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
34 (2 177.62 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
69 822.43 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
54.78%
Último trade:
22 horas
Trades a la semana:
180
Tiempo medio de espera:
21 horas
Factor de Recuperación:
0.10
Transacciones Largas:
1 214 (49.41%)
Transacciones Cortas:
1 243 (50.59%)
Factor de Beneficio:
1.05
Beneficio Esperado:
6.46 USD
Beneficio medio:
178.35 USD
Pérdidas medias:
-533.83 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-32 562.08 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-61 764.30 USD (15)
Crecimiento al mes:
-47.82%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
79%
Reducción de balance:
Absoluto:
7 717.52 USD
Máxima:
152 284.58 USD (34.77%)
Reducción relativa:
De balance:
75.96% (152 284.58 USD)
De fondos:
97.68% (187 873.93 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 2185
EURNZD 28
EURAUD 28
EURJPY 24
AUDJPY 22
HK50ft 21
CADJPY 19
NZDJPY 18
EURCAD 16
USDCHF 16
USDCAD 11
AUDCHF 10
AUDNZD 9
NZDCAD 9
NZDCHF 8
CADCHF 8
NZDUSD 8
AUDCAD 7
AUDUSD 5
EURCHF 5
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -11K
EURNZD 2.6K
EURAUD 3.6K
EURJPY 2.5K
AUDJPY 2.3K
HK50ft 167
CADJPY 2.1K
NZDJPY 866
EURCAD 2.4K
USDCHF 481
USDCAD 1.3K
AUDCHF 962
AUDNZD 743
NZDCAD 968
NZDCHF 1.4K
CADCHF 1.5K
NZDUSD 530
AUDCAD 1.3K
AUDUSD 948
EURCHF 180
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -668K
EURNZD 475
EURAUD 2.8K
EURJPY 2K
AUDJPY 3.2K
HK50ft 32K
CADJPY 1.7K
NZDJPY -3K
EURCAD 3.8K
USDCHF -1.7K
USDCAD 2.3K
AUDCHF 854
AUDNZD 624
NZDCAD 1.5K
NZDCHF 627
CADCHF 1.4K
NZDUSD -1.9K
AUDCAD 3.2K
AUDUSD 1.8K
EURCHF -203
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "UltimaMarkets-Live 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FBS-Real-7
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
7.64 × 11
No hay comentarios
2025.12.31 17:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.30 15:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 19:32
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.1% of days out of 122 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 18:29
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.1% of days out of 122 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 17:29
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.92% of days out of 122 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 16:29
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.92% of days out of 122 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 20:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 06:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.15 17:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 11:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 05:41
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.17% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
